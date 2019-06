Delicatele negocieri angajate la Consiliul European de la Bruxelles pentru desemnarea celor care vor conduce principalele institutii ale Uniunii Europene, in primul rand Comisia Europeana, in urmatorii cinci ani au esuat joi, un summit de criza fiind convocat pentru data de 30 iunie, transmite AFP. 'Nu a existat o majoritate pentru niciun candidat. Ne vom reuni din nou pe 30 iunie. Voi continua consultarile', a anuntat in cursul noptii presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Slabele sperante de ajungere la o concluzie au fost spulberate de Donald Tusk dupa o intrevedere cu presedintele…