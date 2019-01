Liderii UE exclud renegocierea acordului de Brexit si acuza un joc murdar al Londrei: Gasiti solutii in loc sa beti ceai si sa mancati biscuiti

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu va merge la Davos. Se va concentra asupra problemelor de aici", a declarat oficialul britanic pentru jurnalisti, in timp ce premierul May este angajat in discutii pentru a incerca sa scoata din impas dosarul privind Brexitul.Alti oficiali ai guvernului de la Londra vor reprezenta Marea…

- Liderii Uniunii Europene (UE) ar putea decide sa extinda termenul de 29 martie pentru iesirea Marii Britanii din blocul comunitar in cazul in care Londra furnizeaza un motiv valid pentru o astfel de cerere, a indicat miercuri Comisia Europeana, transmite Reuters.Citește și: Radu Tudor lanseaza…

- Companie aeriana irlandeza low-cost este pregatita și in cazul in care Marea Britanie parasește Uniunea Europeana, dar și daca politicienii nu vor vota acordul negociat de Theresa May la Bruxelles. Acum cateva luni, Ryanair le cerea politicienilor britanici sa se razgandeasca in privința Brexitului,…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adoptat o serie de masuri, in special in sectoarele serviciilor financiare, transporturilor aeriene si vamal, pentru atenuarea consecintelor in cazul absentei unui acord cu Londra asupra Brexitului, transmite AFP. Cu 100 de zile înaintea ieşirii efective…

- Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "o tragedie", a declarat duminica presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la sosirea la summitul european de la Bruxelles la care ar urma sa se parafeze acordul iesirii Londrei din blocul comunitar, relateaza AFP si Reuters. "Este…

- Liderii europeni se reunesc duminica, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, relateaza BBC. Cu patru luni inainte ca Marea Britanie sa…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Secretarul de stat britanic pentru transporturi Jo Johnson - fratele mai mic al fostului ministru de externe Boris Johnson - a demisionat vineri din guvernul condus de premierul Theresa May si a cerut organizarea unui nou referendum pentru a evita 'vasalitatea sau haosul', relateaza Reuters, dpa…