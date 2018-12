Liderii Uniunii Europene au chemat vineri, la summitul de la Bruxelles, la actiune urgenta impotriva stirilor false pe internet, pledand pentru actiuni suplimentare pentru protejarea alegerilor europarlamentare de anul viitor impotriva dezinformarilor, transmite Reuters.



Sefii de stat sau de guvern al Celor 28 au aprobat un plan menit sa ajute la stoparea a ceea ce SUA, NATO si UE afirma ca sunt tentative ale Rusiei de a submina democratiile occidentale prin campanii de dezinformare ce seamana discordie. Moscova a negat in mod repetat aceste acuzatii.



Planul are in vedere…