Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ar fi incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana, care le-ar oferi companiilor de servicii financiare din Regatul Unit acces neintrerupt la pietele europene, dupa Brexit, conform publicatiei The Times, citata de Reuters.

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit, in…

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit,…

- Uniunea Europeana are prioritați mai urgente decat relațiile post-Brexit ale Marii Britanii cu Blocul comunitar și ar trebui sa se concentreze pe viitorul propriu, din care Marea Britanie nu va mai face parte, a declarat ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, citat de Reuters, potrivit Mediafax.Liderii…

- Guvernul de la Londra a spus ca cetațenii Uniunii Europene nu vor fi tratați preferențial dupa ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar. Premierul britanic Theresa May și miniștrii sai au convenit ca sistemul de imigrare post-Brexit sa se axeze pe atragerea de lucratori cu inalta calificare și sa…

- Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord daca liderii blocului nu vor manifesta flexibilitate cu privire la granita irlandeza, a declarat pentru BBC ministrul britanic al transporturilor, Chris Grayling, relateaza vineri Reuters preluata Agerpres. Liderii UE au avertizat-o joi…

- Liderii UE au decis sa nu faca niciun compromis in privinta pietei unice in negocierile cu Marea Britanie, care va parasi blocul comunitar la sfarsitul lui martie anul viitor. Un anunt in acest sens a fost facut astazi, la Salzburg, Austria, de catre cancelarul german Angela Merkel.

- Premierul britanic Theresa May a afirmat marti, in timpul unei vizite in Africa de Sud, ca isi doreste ca Marea Britanie sa devina cel mai mare investitor occidental in Africa pentru a compensa pierderile economice cauzate de Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Pot sa anunt astazi o noua…