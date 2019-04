Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca își dorește ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cât mai curând posibil, explicând ca liderii UE au acceptat ca Regatul Unit ar putea parasi Blocul comunitar chiar înainte de luna octombrie, în cazul ratificarii…

- Reprezentanții Camerei Comunelor au adoptat, marți, moțiunea Theresei May privind amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie. Este vorba despre moțiunea pe care premierul britanic urmeaza sa o susțina miercuri la summitul european extraordinar de la Bruxelles. Cu 420 de voturi pentru și 110 impotriva, moțiunea…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca Marea Britanie se îndreapta catre un Brexit fara o înțelegere daca Parlamentul britanic va refuza sa ratifice acordul privind ieșirea din Uniunea Europeana, negociata între Theresa May și Bruxelles, relateaza The Guardian. "În…

- Lira sterlina s-a depreciat miercuri cu aproape 1% in raport cu dolarul si moneda euro, dupa ce Theresa May a cerut amanarea Brexit-ului pana la 30 iunie si a avertizat ca un Brexit fara acord de divort este in continuare posibil, informeaza Reuters. "I-am scris în această dimineaţă…

- "In calitate de #RO2019EU vom avansa in implementarea planului de contingenta de la nivelul institutiilor europene.Vom continua eforturile in vederea protejarii drepturilor cetatenilor romani din Marea Britanie. Totodata, vom proteja drepturile cetatenilor britanici in RO", a scris Ciamba pe Twitter.…

- Brexitul a costat deja economia britanica cel putin 80 de miliarde de lire sterline de la referendumul din 2016, iar iesirea din UE fara un acord ar putea forta o scadere urgenta a ratelor dobanzilor, a avertizat joi Gertjan Vlieghe, membru al Comitetului de politica monetara a Bancii Angliei (BoE),…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…