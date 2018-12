Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May incepe marti consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice, relateaza AFP. Aproape sigura ca acordul va primi un vot negativ din partea deputatilor, sefa guvernului…

- Dupa ce acordul a fost semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles el va fi votat in Parlamentul britanic. Data aleasa este 11 decembrie 2018, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici, relateaza Reuters, AFP si dpa. Camera Comunelor 'va trebui sa decida…

- Liderii europeni se reunesc duminica, la Bruxelles, la un summit extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, relateaza BBC. Cu patru luni inainte ca Marea Britanie sa…

- Premierul britanic Theresa May este deschisa ideii de prelungire a perioadei de tranzitie post-Brexit "cu cateva luni", a scris joi pe Twitter editorul politic de la BBC Laura Kuenssberg, relateaza Reuters. Liderii UE au in vedere posibilitatea ca perioada de tranzitie post-Brexit, in…

- Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema Brexit sunt "in impas", afirma premierul britanic Theresa May, dupa ce liderii europeni au respins planul Londrei privind viitoarele relatii bilaterale.

- Liderii UE au decis sa nu faca niciun compromis in privinta pietei unice in negocierile cu Marea Britanie, care va parasi blocul comunitar la sfarsitul lui martie anul viitor. Un anunt in acest sens a fost facut astazi, la Salzburg, Austria, de catre cancelarul german Angela Merkel.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a precizat ca Uniunea Europeana ar trebui sa reziste apelurilor la compromis cu privire la Brexit ale prim-ministrului britanic Theresa May, relateaza The Guardian.