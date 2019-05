Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman....

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamndat pe presedintele PSD Liviu Dragnea la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Liviu DragneA a fost acuzat de instigare la abuz in ...

- Victor Ponta îl acuza pe Liviu Dragnea de ”fariseism„, comentând ca Radu Mazare a fost adus în România tocmai acum pentru a acoperi mediatic procesul liderului PSD de la Înalta Curte de Casație și Justiție. ”Radu Mazare a fost adus în România…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa la Dumbraveni, ca o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in privinta completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea avea ca efect reluarea procesului in care este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 20 mai, judecarea dosarului angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Trei barbati au fost amendati cu cate 200 de lei, "pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal", dupa o busculada in fata sediului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde mai multe persoane s-au adunat pentru a protesta inaintea procesului liderului PSD, Liviu Dragnea, informeaza Jandarmeria…

- Luni are loc un protest la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde liderul PSD, Liviu Dragnea, si doua dintre directoarele de la Directia de Protectia Copilului din Teleorman, Florea Alesu si Olguta Sefu, ar trebui sa fie audiati de completul de 5 judecatori.