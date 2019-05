Liderii PSD voiau miting în același loc cu PNL, ca să compare pozele Social-democrații ar fi vrut sa faca un miting de proporții inaintea alegerilor europarlamentare din 26 mai, in Piața Victoriei, acolo unde și liberalii vor organiza un miting, iar apoi sa compare pozele și sa arate ca ei au adus mulți oameni, potrivit informațiilor Digi24. „Ne-am consultat cu colegii din tara si am hotarat sa anulam mitingul. Am hotarat ca saptamana viitoare sa ne ocupam strict de activitatile de campanie din teritoriu luand in considerare ca foarte multe judete au pe 21 si 23 ultimele intalniri zonale, cu multi primari”, a spus secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

