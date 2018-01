Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD se reunesc in cadrul unui Comitet Executiv in care urmeaza sa decida inlocuitorul Doinei Pana, cea care a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor. Surse din PSD sustin ca principalul favorit pentru a prelua acest portofoliu este senatorul PSD Ioan Denes, senator de Bistrita.…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD, scrie News.ro. Comitetul Executiv National (CExN)…

- Mai precis, pe diferite grupuri de Facebook ale susținatorilor social-democraților, oamenii sunt indemnați sa ceara politicienilor desemnarea lui Liviu Pleșoianu drept candidat la alegerile prezidențiale din 2019. "Are loc ședința CEX in care PSD iși va desemna candidatul pentru Prezidențialele…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. Doina Pana a demisionat,…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Liniștea aparenta de la inceputul anului 2018 ascunde o serie de furtuni care vor aduce demisii in lanț și o schimbare imensa in interiorul PSD și al Guvernului.Prima demisie de rasunet din Guvern a agitat deja apele in PSD. Doina Pana a eliberat locul de la ministerul Apelor si Padurilor,…

- PSD a convocat Comitetul Executiv, o ședința in care se va proceda la restructurarea Guvernului. Surse guvernamentale susțin ca in aceasta restructurare vor disparea șapte ministere și va fi inființa Ministerul Fondurilor Europene, ca instituție de sine statatoare. Citește și: ALERTA - PSD…

- PSD a convocat Comitetul Executiv al partidului, o ședința care se anunța incendiara. Ședința va avea loc, luni, de la ora 14.00, la sediul PSD din Kiseleff.Principalul punct pe ordinea de zi va fi o decizie in privința Ministerului Apelor și Padurilor, dupa demisia Doinei Pana. De…

- Liderul deputatilor din Partidul Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a apreciat miercuri, dupa ce a fost anuntata demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, ca doamnele nu se simt atât de confortabil în relatia cu premierul Mihai Tudose.

- Niculae Badalau, președintele executiv al PSD, a declarat miercuri ca este posibil ca Ministerul Apelor sa treaca la Ministerului Mediului, in contextul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat o restructurare a Guvernului. „E foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat rapid, dupa anunțul demisiei ministrului Apelor și Padurilor, Doina Pana. „Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor, Codul #silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și…

- Liderul deputatilor din Partidul Miscarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a apreciat miercuri, dupa ce a fost anuntata demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, ca doamnele nu se simt atat de confortabil in relatia cu premierul Mihai Tudose. "Constatam ca un alt membru al Cabinetului…

- Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare,…

- Deputatul ALDE și purtatorul de cuvant al formațiunii, Varujan Vosganian, a spus ca demisia ministrului Apelor si Padurilor, Doina Pana, este o pierdere pentru Guvern. El a mai precizat ca a avut o colaborare foarte buna in perioada in care faceau parte din acelasi Cabinet.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Au inceput sa apara și reacțiile in randul social-democraților cu privire la demisia de miercuri a Doinei Pana, din funcția de ministru al Apelor și Padurilor. Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a spus ca discutase inaintea sarbatorilor de iarna cu deputatul PSD și știa de atunci de…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana a demisionat, noteaza Digi24, care citeaza un comunicat al Guvernului. Demnitarul a invocat la depunerea mandatului, starea de sanatate. Documentul prin care Doina pana isi anunta demisia a fost inaintata premierului Mihai Tudose miercuri. Textul demisiei Doinei…

- Doina Pana i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor “pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului, informeaza HotNews.ro. Doina Pana arata, in cererea de demisie, ca va ramane parlamentar. Doina Pana ...

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…

- Un grup de persoane, printre care reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Ungheni, in frunte cu Petru Gherasimov, șef al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, s-a prezentat la ședința aniversara a Organizației Teritoriale Ungheni a partidului "DA".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i a convocat, duminica seara, la sediul central al partidului, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, potrivit Romania TV.Deputatul PSD Codrin Stefanescu, a declarat la Romania TV ca partidul va organiza mitinguri in Bucuresti si in…

- Comisia comuna pentru integrare europeana dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei se intrunește in ședința comuna la București in perioada 20-21 noiembrie, informeaza NOI.md. Pe agenda discuțiilor figureaza subiecte precum interconectarea rețelelor de gaze naturale, energie electrica,…

- Sedinta de urgența in coaliție, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderii PSD-ALDE se reunesc, incepand cu ora 14.00, la Vila Lac 1.La ora transmiterii stirii, premierul Mihai Tudose a ajuns deja la Vila Lac 1.Din cauza acestei sedinte extraordinare a coalitiei de guvernare,…

- Candidatul PSD pentru functia de primar al comunei Dragoiesti, Constantin Popescu, are tot sprijinul Guvernului si liderilor social-democrati pentru castigarea alegerilor din data de 5 noiembrie a.c., pentru a putea continua dezvoltarea comunei. Actual viceprimar cu atributii de primar al comunei ...

- Prima runda de discutii intre conservatorii si extrema dreapta din Austria in vederea formarii unei noi coalitii de guvernare a constituit un excelent inceput, au declarat miercuri liderii ambelor partide implicate, informeaza agentia de presa dpa. Liderul Partidului Popular Austriac (OeVP, conservator),…

- Astazi vor fi numiți secretarii generali ai ministerelor. Pentru ministerul finanțelor și minsterul de interne, concursul pentru secretarii generali va fi repetat. Pavel Filip i-a urat bun venit ministrului apararii Eugen Sturza. "Sper sa nu mai avem blocaje de acest gen". Astazi are loc o noua ședința…

- Conducerea PNL Vaslui aduce acuzații grave Prefecturii Vaslui privind alegerile parțiale de la Primaria Oșești, din 5 noiembrie. Liberalii cred ca reprezentantul Guvernului in teritoriu l-ar favoriza pe candidatul PSD la primarie tergiversand emiterea unui ordin de vacantare a postului de consilier…

- UPDATE ORA 16.33 Intalnirea cu reprezentanții Guvernului a avut un rezultat bun, iar vineri vor fi noi discuții cu reprezentanții Ministerului Sanatații și Muncii pentru a gasi soluții in ceea ce privește sumele de bani care au fost repartizate, a declarat, joi, președintele Federației SANITAS, Leonard…

- Liviu Dragnea a spus ca ”nu coincide” viziunea sa cu cea a ministrului Justitiei in doua puncte din proiectele de legi ale justitiei: procedura de numire a procurorilor-sefi si statutul Inspectiei Judiciare. In ceea ce priveste primul punct, liderul PSD crede ca acesta ar putea fi solutionat mai…

- Sedinta coalitiei PSD-ALDE a inceput la ora 10.00, pentru a discuta soarta portofoliului lui Viorel Ilie. Cei trei ministri demisionari, Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc, nu au renuntat la decizia de a parasi guvernul, potrivit unor surse politice citate de Mediafax. In sedinta de…

- Liderii PSD și ALDE se intalnesc astazi, la ora 10.00, pentru a discuta despre o posibila inlocuire a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca vineri dimineata liderii coalitiei guvernamentale se vor intruni in sedinta pentru a discuta situatia…

- Potrivit unor surse politice, trei ministri nu au renuntat la demisiile pe care s-au aratat dispusi sa le depuna. Este vorba despre Rovana Plumb, Sevil Shhaideh si Razvan Cuc. Potrivit surselor politice, in sedinta de vineri se vor discuta inlocuitorii pentru cele patru portofolii. …

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a spus joi, înainte de CEx-ul PSD, ca cea mai importanta pentru partid este stabilitatea, iar daca se merge în continuare pe ideea aceasta, nu este bine. ”Pentru PSD, mai important este stabilitatea țarii și ceea ce ne-am angajat…

- Potrivit acelorasi surse, liderii social-democrati care s-au intalnit luni la Guvern cu premierul Tudose au fost presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, vicepremierul Marcel Ciolacu, liderul PSD Olt, Paul Stanescu si secretarul general al PSD, Marian Neacsu. Cei patru i-au cerut lui Mihai Tudose…

- Liderii PSD se reunesc la ora 13.30, într-o sedinta de urgenta, în scandalul momentului: cel putin cinci ministri ar urma sa fie dati afara din Guvern de Mihai Tudose. Aproape certa este plecarea celor trei ministri cu probleme penale: Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie.…

- Liderii ALDE s-au reunit in ședința de urgența, marți, dupa ce premierul Mihai Tudose Mihai Tudose a confirmat luni seara ca se pregateste o remaniere a Guvernului si ca ar fi vorba despre cinci miniștri. Potrivit Antena3, ALDE ia in calcul retragerea de la guvernare, daca ministrul Viorel Ilie va…