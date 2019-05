Liderii PSD pregătesc atacul la Dragnea Seful PSD a venit la sediul de partid spre seara, dupa ce a votat. Inainte de inchiderea urnelor, a ajuns la partid liderul PSD de la Vrancea. Marian Oprișan a fost primul care a recunoscut esecul dramatic si i-a cerut direct demisia lui Dragnea. In discutiile din interior, colegii au incercat sa-i forteze mana. “Ma voi gandi”, a fost tot ce le-ar fi spus Liviu Dragnea. Liviu Dragnea, presedinte PSD: “Eu, in viata, mi-am asumat si ce am facut si ce nu am facut, dar eu nu-mi asum astfel de lucruri nici pe Facebook, nici in vreo țara apropiata, ci intr-o discuție asezata cu colegii de partid.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

