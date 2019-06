Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat, in sedinta informala de la Neptun a conducerii PSD, ca va candida pentru prezidențialele din acest an. Informația a fost confirmata de premierul Dancila. Pe langa Teodorovici, Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae și-au manifestat deja intenția de a candida…

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, se întâlneste sâmbata, la Neptun, cu liderii organizatiilor judetene, pentru a discuta despre pregatirea Congresului din 29 iunie si despre activitatea partidului din perioada urmatoare, relateaza Agerpres.Vineri, la Neptun,…

- Presedintii filialelor PSD din tara se intalnesc, la sfarsitul acestei saptamani, la Neptun, cu Viorica Dancila. Acestia vor discuta despre organizarea congresului partidului si despre programul de vara, sustine liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. „Este o intalnire intre presedintii filialelor si doamna…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici nu a respins ideea unei candidaturi la sefia PSD. Pana acum, doar premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al partidului, si-a anunsat intentia de a candida, la Congresul din 29 iunie. "Stati un pic, ca discutiile sunt in curs. Eu iau in calcul absolut…

- Ședința de urgența la sediul Partidului Social Democrat. Ședința are in plin plan instalarea temporara a lui Viorica Dancila in fruntea PSD-ului, pana la Congresul din luna iunie. Viorica Dancila este presedintele executiv al PSD și teoretic este persoana in masura sa preia interimatul partidului. …

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…