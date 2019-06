Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea centrala PSD, miniștrii, liderii filialelor județene și unii parlamentari au fost chemați de premierul Viorica Dancila la o ședința informala in stațiunea Neptun, au spus surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO. Este primul 'retreat' din PSD organizat sub conducerea lui Dancila, asemenea…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Social democrații se reunesc joi, în cea de-a treia ședința a Comitetului Executiv din ultima luna, pentru a stabili detaliile privind organizarea congresului pentru alegerea unui nou președinte. Liderii PSD se pregatesc sa modifice statutul partidului dar și programul de guvernare. În alta…

- Social-democratii se reunesc, joi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, forul extins de conducere, desi ultima sedinta a avut loc vinerea trecuta. Partidul se pregateste pentru Congresul din 29 iunie. Sunt asteptate si alte candidaturi la sefia PSD, pana acum doar premierul Viorica Dancila…

- Social-democratii au decis, marti, in sedinta grupurilor reunite, la care a participat si premierul Viorica Dancila, sa nu isi exprime votul, la motiunea de cenzura. Propunerea a fost adoptata in unanimitate de parlamentarii PSD. Liderii PSD se asigura, astfel, ca nu va exista nicio tradare in interiorul…

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD este in degringolada. Niciun lider social democrat nu vrea sa-și asume deocamdata conducerea partidului, fara o negociere in prealabil cu liderii din teritoriu. Statutar, președintele executiv al PSD este și cel care preia interimatul partidului in cazul vacantarii…

- Social democrații au decis miercuri, in ședința CEX, nominalizarea a trei noi miniștri pentru portofoliile de la Justiție, Dezvoltare și Fonduri Europene. La nivel oficial, conducerea PSD a decis sa se mearga pe varianta propusa de Viorica Dancila și anume remanierea guvernamentala și nu restructurarea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuni, miercuri la Parlament, incepand cu ora 12.00, au declarat surse politice. Printre temele de discuție ale social-democraților ar putea fi remanierea guvernamentala, cat și calea de acțiune cu privire la Tudorel Toader, potrivit Mediafax.Remanierea guvernamentala…