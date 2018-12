Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu Legea administrației locale,, modificata și republicata, Primarul Municipiului Buzau,Constantin Toma, convoca deliberativul municipal, in ședința dw indata pentru miercuri 5 decembrie,incepand cu ora 11. Ședința care va avea loc la Sala Stan Sararu din incinta Palatului Comunal din…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) ii cere președintelui Klaus Iohannis sa il revoce pe ministrul demisionar, Lucian Șova, de la Ministerul Transporturilor.“Il rugam pe domnul președinte, Klaus Iohannis, sa nu prelungeasca situația de la Ministerul…

- Liderii PSD se reunesc de urgența luni. Biroul Permanent National trebuie sa ia mai multe decizii in contextul in care Klaus Iohannis a anuntat ca va amana pana dupa 1 decembrie o decizie in privinta numirii i...

- PSD a convocat luni Biroul Permanent Național al partidului pentru a analiza raspunsul la decizia lui Klaus Iohannis de a amâna deciziile de numire în guvern pâna dupa 1 Decembrie.

- Intalnire de urgența in PSD dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins propunerile PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, dar și pentru Ministrul Transporturilor și a decis ca ministrul Paul Stanescu sa iși pastreze portofoliul.Conform Romania TV, la aceasta ora Liviu Dragnea are o intalnire…

- Liderii PSD s-au reunit, miercuri, in ședința Biroului Permanent Național pentru a decide daca vor trimite o delegație la Cotroceni, la consultarile convocate de președintele Klaus Iohannis, pe tema justiției.Inaintea ședinței, liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa dea niciun indiciu despre…

- Ședința de ultima ora in coaliție.Liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au, la aceasta ora, o ședința de urgența in Parlament. Cei doi discuta despre cea de-a treia legea a justiției, care ar urma sa fie promulgata de Klaus Iohannis chiar astazi, conform Romania…

- Decizie de ultima ora in PSD București. Liderii filialelor de sector se vor intalni miercuri dupa-amiaza intr-o ședința fulger pentru a stabili care va fi poziția lor in scandalul privind scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea. Liderii PSD sector 1, 2 și 3 susțin scrisoarea prin care…