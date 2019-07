Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, din cate știu eu, domnul Șerban Nicolae și-a depus candidatura pentru președinția partidului. Cel puțin asta imi spunea cand ne-am vazut acum vreo ora. Și ințeleg și ca domnul Pleșoianu face același lucru”, a declarat Mihai Fifor. „E liber sa se inscrie orice coleg, orice colega.…

- Marian Oprișan s-a prezentat joi dimineața la Palatul Victoria pentru o intalnire de ultima ora cu prim-ministrul Viorica Dancila, anunța Antena 3. Intrevederea dintre cei doi are loc inainte de Comitetul Executiv al PSD. Potrivit sursei citate, la Guvern sunt așteptați mai mulți lideri social-democrați.…

- Liderii dreptei din Republica Moldova, șefa PAS, Maia Sandu și șeful Platformei DA, Andrei Nastase, s-au intalnit, la inceputul acestei saptamani cu vicepremierul rus Dmitri Kozak. Dezvaluirea a fost facuta de publicația telegraph.md, care a publicat și fotografii de la intalnire. Potrivit publicației,…

- Teodor Meleșcanu și Daniela Chițoiu discuta in aceste momente cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Premierul Viorica Dancila s-ar fi intalnit luni seara cu președintele ALDE, potrivit unor surse politice citate de Antena 3. Potrivit sursei citate, sunt multe voci in ALDE care-i cer lui…

- Ședința de urgența la sediul Partidului Social Democrat. Ședința are in plin plan instalarea temporara a lui Viorica Dancila in fruntea PSD-ului, pana la Congresul din luna iunie. Viorica Dancila este presedintele executiv al PSD și teoretic este persoana in masura sa preia interimatul partidului. …

- Donald Trump a respins miercuri acuzatiile presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, care sustinuse inaintea unei intalniri cu liderul de la Casa Alba ca acesta se ocupa cu ''musamalizarea'' anchetelor impotriva lui, transmite Reuters. "Nu musamalizez", a…

- Întâlnire pe ascuns la vârful coaliției de guvernare, luni dupa-amiaza. Premierul Viorica Dancila a fost chemata de urgența la Parlament de Liviu Dragnea și participa la o ședința ad-hoc care ar putea schimba planul de numire a noilor

- Liderii PNL vor avea o ședința de urgența cu președintele Klaus Iohannis astazi, la ora 16.00, anunța surse politice. Intalnirea are loc cu doua zile inainte de consultarile de la Cotroceni pe tema...