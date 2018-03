Liderii polonezi nu vor mai putea discuta cu cei americani din cauza legii privind Holocaustul

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii polonezi nu se vor mai putea intalni cu presedintele american Donald Trump sau cu vicepresedintele Mike Pence pana cand nu vor anula noua lege controversata privind Holocaustul, informeaza News.ro citand publicatia Politico.

- Parlamentul European a votat rezoluția care propune activarea articolului 7 pentru Polonia. Varșovia este acuzata de Comisia Europeana ca incalca statul de drept prin modificarea legislației din domeniul justiției.

- Oficiali polonezi vor clarifica dubiile legate de aceasta lege si vor angaja un dialog cu oficiali israelieni, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului polonez Joanna Kopcinska, joi, la Varsovia. Cu toate acestea, nu va fi supusa dezbaterilor nicio modificare la aceasta lege care a fost condamnata…

- Nu se intampla des ca un bancher devenit politician con­servator sa-l citeze aprobator pe celebrul economist Thomas Piketty, insa exact asta a facut premierul polonez Mateusz Morawiecki in timpul unui interviu recent, semnaland tensiunea existenta in centrul vi­ziunii economice a guvernului sau…

- Ministrul adjunct de justitie din Polonia, Patryk Jaki, politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, vrea sa inchida ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Sorin Visoianu, country manager operations Immofinanz pentru Romania si Bulgaria a parasit functia din cadrul companiei imobiliare, potrivit datelor din piata. Pana la publicarea acestui articol Sorin Visoianu nu a oferit niciun comentariu pe aceasta tema. El detine conducerea Immofinanz din 2010,…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- CHIȘINAU, 13 feb — Sputnik. Momentul reținerii lui Mihail Saakașvili, fost președinte al Georgiei, fost guvernator al regiunii Odesa din Ucraina și lider al „Mișcarii forțelor noi", în restaurantul „Suluguni" din Kiev, a fost înregistrat de camerele de supraveghere.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki le-a cerut conationalilor sai, intr-o declaratie data duminica, sa se abtina de la comentarii antisemite, intr-un moment in care tara sa este criticata pentru legea privind Holocaustul, prin care autoritatile de la Varsovia doresc sa sanctioneze orice asociere…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), a declarat ca "inamicii" tarii vor sa provoace sentimente antisemite, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a fost criticat pentru aprobarea legii privind Holocaustul, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Guvernul polonez este deschis fata de structurarea unei pozitii comune a Poloniei si a Israelului cu privire la legea privind Holocaustul adoptata de parlamentul de la Varsovia, a declarat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, care a subliniat ca aceasta solutie depinde de cei ''doi…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Tot astazi, Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata…

- Statele Unite si-au exprimat marti "dezamagirea" dupa promulgarea, de catre presedintele polonez Andrzej Duda, a unei legi controversate privind Holocaustul, care "afecteaza libertatea de exprimare si cercetarea academica", transmite AFP. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a anuntat, marti, ca va promulga contestata lege privind Holocaustul, in pofida protestelor venite din partea Israelului si a SUA, transmite Reuters. Legea impune amenzi si pedepse cu inchisoarea de pana la trei ani pentru mentionarea termenului 'tabere poloneze…

- Oligarhul rus de origine moldoveana Boris Mints (59 de ani), care a initiat procesul de formare a celui mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a aparut pe „lista lui Putin“ de oligarhi și politicieni, care ar putea fi sancționați din cauza implicarii Rusiei in alegerile din SUA.

- Municipiul Iași a fost declarat orasul anului pentru dezvoltarea industriei IT și Outsourcing din Europa Centrala si de Est la o competiție de profil din Polonia. Gala care s-a desfașurat in aceasta la Varșovia a reunit profesioniști din domeniul tehnologiei informației, dar și reprezentanți ai unor…

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui…

- Institutul polonez Frederic Chopin (NIFC) se pregateste sa digitalizeze si, gratie unor tehnologii avansate, sa ofere acces gratuit la toate obiectele de patrimoniu ale celebrului compozitor aflate in colectiile sale, informeaza AFP. Pana in 2020, "Chopin va deveni primul mare compozitor…

- ''Nu pot sa inteleg de ce (institutiile europene) sunt atat de lipsite de obiectivitate in evaluarea lor privind situatia din Polonia si reformele noastre judiciare (...) Nu inteleg de ce schimbarile noastre, reformele noastre, sunt vazute ca antidemocratice, in timp ce aceleasi institutii sunt ok…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Autoritatea poloneza de reglementare a pietei financiare (KFN) a anuntat marti ca nu va aproba planul grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) de a infiinta o noua banca in Polonia, ceea ce ar ajuta la listarea cu succes a actualei subsidiare - Raiffeisen Bank Polska - pe Bursa de…

- Ansamblul judecatorilor de la Curtea Suprema poloneza au denuntat marti drept 'neconstitutionale' amplele schimbari din sistemul judiciar promovate de Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare la Varsovia, informeaza agentia France Presse. Noile legi în vigoare referitoare la…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. ‘Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea loc o discutie deschisa, transparenta, si lunga – daca e nevoie, pentru a se discuta propuneri pentru functia…

- Scandalul generat de remarcile jignitoare despre tarile sarace si atribuite președintelui SUA, Donald Trump, ia amploare. Un ambasador al Statelor Unite a demisionat, iar lideri din țari africane solicita scuze. Donald Trump a negat ca a folosit cuvinte jignitoare.

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a-II-a, va avea loc vineri, la Craiova, la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab". "Vineri, 12 ianuarie, incepand cu orele 11,00, la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, se va intalni, joi, cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre acordul nuclear semnat in 2015 si despre recentele proteste antiguvernamentale din Iran, informeaza site-ul Politico.eu.

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a estimat ca, în Polonia, conservatorii nationalisti aflati la putere ar putea sa încerce sa scoata tara din Uniunea Europeana odata ce Varsovia va deveni contributor net la bugetul european, potrivit unui interviu publicat miercuri…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online, transmite AGERPRES . Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa…

- Noul premier de la Varsovia, Mateusz Morawiecki, s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte de a merge sa poarte discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press.

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a acceptat cererea UE de arbitraj cu Rusia, anunța portalul Politico, citand surse familiarizate cu acest caz. UE cere ca OMC sa recunoasca ca ilegala interdicția exportului de carne de porc introdusa de Rusia la inceputul anului 2014. Aceasta interdicție a fost…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Cu ocazia incheierii sezonului cultural romanesc in Polonia, Institutul Cultural Roman de la Varsovia ii invita pe polonezii interesati de cultura romana, precum si pe romanii din Polonia, la proiectia filmului Doua lozuri, in regia lui Paul Negoescu, cea mai buna comedie romaneasca a ultimilor ani,…

- Zbigniew Ziobro, ministrul Justitiei si procuror-general al Poloniei, a cerut Curtii Constitutionale de la Varsovia sa abroge legea privind prescrierea crimelor comise de oficiali ai fostului regimul comunist in perioada 1944-1989, informeaza site-ul cotidianului Le Monde.

- Guvernul conservator de la Varsovia vrea sa abroge legea cu privire la prescrierea crimelor comise in timpul regimului comunist, lege introdusa in 1997 de executivul de stanga aflat la acea vreme la putere in Polonia, transmit AFP si PAP. Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este…

- Vicepresedintele american Mike Pence a sosit joi in Afganistan pentru o vizita surpriza in timpul careia s-a intalnit mai ales cu presedintele Ashraf Ghani, informeaza AFP. Mike Pence, cel mai inalt responsabil al administratiei Trump care s-a dus in aceasta tara pana acum, a sosit la…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- In marja Consiliului European, Președintele Romaniei a participat la Summitul Euro+, la care au luat parte și statele membre non-euro. In ceea ce privește domeniul securitații și apararii, a fost lansat oficial instrumentul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO). Președintele Klaus Iohannis…

- Președintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe…

- Camera inferioara a parlamentului polonez a adoptat vineri doua legi prin care se sporește controlul puterii executive asupra sistemului judiciar și care au provocat ingrijorare la nivelul instituțiilor europene, transmit AFP și Reuters. Partidul Lege și Justiție (PiS, conservator),…

- Vicepremierul Mateusz Morawiecki, ministru de finante, o va inlocui pe Beata Szydlo, care a demisionat, in fruntea guvernului conservator nationalist din Polonia, a anuntat joi partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la putere, transmite AFP.Purtatoarea de cuvant a partidului, Beata Mazurek,…