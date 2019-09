Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine miercuri, in calitate de sef al delegatiei Romaniei, interventia nationala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de a 74 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York, potrivit Agerpres.Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat marti ca presedintele american Donald Trump 'a ascultat cu interes' prezentarea reformelor in domeniul controlului armelor din aceasta tara, in cadrul intalnirii pe care cei doi lideri au avut-o in marja Adunarii Generale a ONU de la New…

- Cea mai puternica și impresionanta voce, in prima zi a summitului ONU pentru clima, a fost cea a Gretei Thunberg, adolescenta suedeza de 16 ani, care a devenit imaginea miscarii pentru clima ce a cuprins intrega lume. Fata a avut un discurs, cu lacrimi in ochi, in care și-a aratat revolta impotriva…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie în mod unilateral daca Statele Unite nu înființeaza o „zona de securitate” în nord-estul Siriei,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca țara sa este pregatita sa intervina militar la granița cu Siria și a avertizat ca ar putea sa ia o astfel de decizie in mod unilateral daca Statele Unite nu inființeaza o „zona de securitate” in nord-estul Siriei, potrivit Reuters,…

- Emmanuel Macron va participa luni la o reuniune privind Amazonia organizata la New York pe marginea Adunarii Generale a ONU in scopul de a mobiliza comunitatea internationala pentru reimpadurirea regiunii, afectata de incendii majore in aceasta vara, relateaza AFP. A doua zi dupa sosirea sa la New York,…

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite...

- Legendara trupa Queen, cu Adam Lambert ca solist, cantaretii Alicia Keys, Pharrell Williams, H.E.R. si Carole King, dar si grupul OneRepublic sunt capetele de afis ale festivalului Global Citizen 2019, care se va desfasura pe 28 septembrie in Central Park din New York, relateaza vineri EFE.…