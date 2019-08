Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis luni, in marja summitului G7 din Biarritz (sud-vestul Frantei), un ajutor de 10 milioane de lire sterline pentru a ajuta la reabilitarea padurii amazoniene, afectata de numeroase incendii, informeaza AFP. Guvernul a anunţat acest ajutor într-un comunicat…

- Premierul britanic Boris Johnson a promis, luni, in marja summitului G7 din Biarritz, un ajutor de 10 milioane de lire pentru a ajuta la reimpadurirea Amazonului, distrusa de mai multe incendii, relateaza AFP.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, il intalneste duminica pe premierul britanic Boris Johnson, la ora locala 12.30 (13.30, ora Romaniei), in marja summitului G7 la Biarritz, in sud-vestul Frantei, au anuntat serviciile sale, relateaza Reuters.Boris Johnson i-a scris luni lui Donald…

- Huawei Technologies Co Ltd intentioneaza sa investeasca in urmatorii trei ani aproximativ 800 de milioane de dolari in construirea unei fabrici in Brazilia, care va produce atat pentru piata interna cat si pentru cea externa, a anuntat guvernatorul statului Sao Paulo, Joao Doria, transmite Reuters .…

- Huawei Technologies Co Ltd intentioneaza sa investeasca in urmatorii trei ani aproximativ 800 de milioane de dolari in construirea unei fabrici in Brazilia, care va produce atat pentru piata interna cat si pentru cea externa, a anuntat guvernatorul statului Sao Paulo, Joao Doria, transmite Reuters.Investitia…

- Compania americana de transport Uber a raportat pierderi-record, de 5,2 miliarde de dolari, in cel de-al doilea trimestru, in vreme ce veniturile sale au fost sub așteptari, scrie Reuters. Acest lucru a dus la scaderea acțiunilor companiei cu 6%, conform sursei citate. Spre comparație, pierderea din…

- Un rapper american al carui cantec a fost folosit ca sursa de inspiratie pentru hitul "Dark Horse", interpretat de Katy Perry, va primi despagubiri de 2,7 milioane de dolari din partea cantaretei si a casei sale de discuri, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La inceputul saptamanii, cantareața…

- Un jaf ca in filme a fost facut de opt barbati pe un aeroport din Brazilia, potrivit Reuters. Oamenii inarmați au furat, joi, aur in valoare de 40 de milioane de dolari, de la un terminal de marfa din Sao Paulo, de pe cel mai aglomerat aeroport din America de Sud.