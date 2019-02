Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Reuters) Venezuela are cele mai mari rezerve confirmate de petrol din lume si este a sasea tara de pe glob in ceea ce priveste rezervele de gaz natural. In 1950, Venezuela avea al patrulea Produs Intern Brut pe locuitor din lume, fiind de patru ori mai bogata decat Japonia si de 12 ori mai prospera…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica ca Israelul il recunoaste pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ca lider al țarii, relateaza Reuters."Israelul se alatura Statelor Unite, Canadei, majoritații țarilor din America Latina și țarilor din Europa in recunoașterea…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a respins duminica ultimatumul lansat de cateva state europene de a convoca alegeri in termen de opt zile si a afirmat ca liderul opozitiei, Juan Guaido, a incalcat Constitutia tarii autoproclamandu-se presedinte, transmit Reuters, dpa si AFP. 'Ar trebui…

- Spania, Franta si Germania i-au dat un termen de opt zile presedintelui venezuelean Nicolas Maduro pentru a convoca alegeri, in caz contrar ele il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido drept ''presedinte'' al Venezuelei care sa organizeze scrutinul respectiv, relateaza AFP si Reuters.…

- Germania, Franta si Spania au anuntat sambata dupa-amiaza ca ar putea sa il recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei in cazul in care Administratia Nicolas Maduro nu va convoca in urmatoarele opt zile alegeri prezidentiale anticipate, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a spus vineri ca este pregatit sa îl întâlneasca pe șeful Parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat miercuri președinte interimar. Șeful Parlamentului venezuelean, a spus, în schimb, ca nu va accepta ”un fals dialog”,…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- Franța se consulta cu partenerii sai europeni cu privire la situația din Venezuela, a declarat miercuri cabinetul președintelui Macron, dupa ce liderul opoziției venezuelean s-a autoproclamat președinte interimar, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Urmarim de aproape situația…