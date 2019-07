Liderii europeni reiau negocierile pentru ocuparea posturilor de conducere la nivelul UE

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii UE nu au reusit pana joi noaptea sa se puna de acord privind noua echipa de conducere a principalelor instituții europene, dupa prima zi a unui summit in care aproape a decis eliminarea candidatilor ”cap de lista” propuși de cele trei mari familii politice europene din Parlamentul European,…

- Liderii europeni i-au multumit Romaniei pentru actiunile sale la presedintia Consiliului Uniunii. Klaus Iohannis a fost invitat sa li se alature presedintilor Consiliului si Comisiei Europene, in conferinta de presa finala a Summitului de la Bruxelles si i s-au transmis personal

- Liderii europeni nu au ajuns la un acord privind numirile la varful instituțiilor europene, așa ca au convocat un summit de criza pentru data de 30 iunie. Negocierile delicate angajate la reuniunea de la Bruxelles s-au prelungit pana tarziu in noapte dar au eșuat.

- Oficialii țarilor membre UE se vor reuni in data de 30 iunie in cadrul unui summit organizat pentru alegerea viitorilor lideri europeni, dupa ce niciun candidat nu a reușit sa obțina susținere majoritara in urma intalnirii de joi, a transmis Donald Tusk, președintele Consiliului European. „Consiliul…

- Liderii europeni, care au participat la reuniunea informala a Consiliului European, intre care s-a numarat si presedintele Klaus Iohannis, au demarat marti discutiile pentru a ajunge la un acord cu privire la ocuparea pozitiilor de conducere ale institutiilor Uniunii Europene."In cadrul Summitului,…

- 27 de sefi de stat si de guvern, impreuna cu presedintii Comisiei Europene, al Consiliului European si al Parlamentului European au fost prezenti la Sibiu, in Romania, la un summit informal al Uniunii Europene.In cadrul evenimentului, liderii UE au adoptat o declaratie comuna.

- Liderii europeni discuta, la Sibiu, despre viitoarea agenda strategica a UE Sibiu. Foto: facebook.com/ro2019eu/ Summitul informal al liderilor de stat si de guvern din Uniune transforma astazi Sibiul în capitala Europei. Liderii europeni vor discuta despre viitoarea agenda strategica…

- Mai mulți lideri europeni, in frunte cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, și Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, au avertizat Romania ca risca sa fie activat articolul 7, in cazul in care Guvernul adopta OUG pe legile justiției pentru modificarea codurilor…