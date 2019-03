Stiri pe aceeasi tema

- ''Maine voi avea placerea sa o primesc pe premierul britanic (Theresa May) si ea stie ca Comisia Europeana nu este dispusa sa redeschida chestiunea'' clauzei de salvgardare pentru frontiera irlandeza inclusa in acordul de retragere a Regatului Unit din UE, a punctat miercuri presedintele Comisiei…

- Premierul Theresa May va prezenta Parlamentului pe 29 ianuarie Planul B al Acordului Brexit. Camera Comunelor urmand sa voteze in acea zi noul proiect al liderului de pe Downing Street 10. Parlamentul britanic va dezbate si vota pe data de 29 ianuarie planul B al acordului Brexit care va fi prezentat…

- Guvernul premierului britanic Theresa May a supravietuit miercuri unei motiuni de cenzura depuse de opozitia laburista, dupa respingerea masiva de catre parlamentari a acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana negociat cu Bruxellesul, relateaza Reuters si AFP. Un numar de…

- Moțiunea de cenzura impotriva premierului Theresa May a picat. Motiunea de cenzura depusa de Partidul Laburist din Marea Britanie a fost supusa la vot in Parlamentul britanic, in aceasta seara și se specula deja ca are putine sanse sa treaca. Premierul Theresa May este susținuta atat de conservatorii…

- Oficialii europeni pregatesc o prelungire a procedurii prevazute la Articolul 50 al Tratatului UE din cauza amplorii esecului suferit de Guvernul Theresa May in Camera Comunelor.Initial, liderii UE analizau posibilitatea amanarii cu cateva luni a iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar,…

- Printre cei adunați in Camera Comunelor, marți și miercuri, pentru a vota acordul pentru Brexit și moțiunea de cenzura impotriva Theresei May, se afla și Tulip Siddiq, un parlamentar laburist care ar fi trebuit sa fie in spital și sa nasca in ziua in care a fost programat votul, scrie BBC News. In imaginile…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…

- Parlamentul britanic a respins, marți seara, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, inregistrandu-se cea mai dura infrangere parlamentara pentru un guvern din istoria recenta a Marii Britanii. In acest caz, exista patru posibile scenarii. 1. Brexit fara acord cu UE In lipsa unui…