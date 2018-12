''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Aceste sanctiuni sunt prelungite din sase in sase luni din iulie 2014. "Este vorba despre a opta prelungire consecutiva", a subliniat purtatorul de cuvant al lui Donald Tusk.



"Data fiind tensiunea dupa incidentele din Marea Azov, prelungirea sanctiunilor va trece destul de usor", a prezis miercuri un diplomat european. In fapt, decizia a fost luata in cateva minute,…