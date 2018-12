Sefii de stat sau de guvern din tarile UE, reuniti joi la Bruxelles la Consiliul European de iarna, au aprobat extinderea cu inca sase luni a sanctiunilor instituite impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in anul 2014 si prelungite de atunci la fiecare sase luni. ''Decizie: UE prelungeste in mod unanim sanctiunile economice impotriva Rusiei, data fiind lipsa progreselor in implementarea acordurilor de la Minsk'', a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de agentia EFE. Sanctiunile vizeaza sectoarele financiar, energetic si al apararii, iar UE conditioneaza…