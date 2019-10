Liderii europeni aprobă printr-o declaraţie noul acord privind Brexitul Liderii statelor UE, reuniti la Bruxelles la Consiliul European, au aprobat joi noul acord privind Brexitul anuntat in cursul diminetii si au adoptat o declaratie in acest sens, relateaza agentiile DPA, EFE si Reuters. Potrivit unui oficial european citat de Reuters, liderii europeni au convenit ca acordul sa fie valabil incepand cu 1 noiembrie. In declaratie nu este mentionata si vreo posibila noua amanare a Brexitului dincolo de data de 31 octombrie daca parlamentul britanic respinge acordul. Acordul convenit intre Londra si Bruxelles prevede ca Irlanda de Nord va ramane aliniata anumitor norme… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Sesiune din Edinburgh, cea mai inalta instanta judiciara din Scotia, va examina vineri daca noul acord privind Brexitul convenit intre Londra si Bruxelles indeplineste conditiile de legalitate, relateaza agentia EFE. O plangere in acest sens a fost inaintata in procedura de urgenta de fondatorul…

- ”Pentru romanii din Marea Britanie inseamna ce a insemnat si prima forma si ar fi foarte bine daca, de data aceasta, am ajunge la o intelegere care se pune in practica. In acord, lucrurile care au fost acceptate de ambele parti nu au fost schimbate. Ceea ce s-a renegociat si s-a schimbat in unele…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exista progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la intrebarile sale privind…

- Londra va publica textul juridic al propunerii sale privind Brexit-ul numai daca in acest fel se faciliteaza negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat luni secretarul de stat britanic pentru Brexit, James Duddridge, informeaza Reuters. ''Textul juridic pe care l-am impartasit Comisiei Europene…

- Londra va publica textul juridic al propunerii sale privind Brexit-ul numai daca in acest fel se faciliteaza negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat luni secretarul de stat britanic pentru Brexit, James Duddridge, informeaza Reuters. ''Textul juridic pe care l-am impartasit Comisiei Europene…

- Regina Elizabeta a II-a a aprobat legea ce prevede blocarea Brexitului fara acord Regina Elisabeta a II-a a promulgat luni legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din UE fara un acord pe 31 octombrie, transmite Reuters. Acesta este ultimul pas în circuitul…

- Un tribunal scoțian declara legala suspendarea Parlamentului britanic de catre Boris Johnson, dupa ce decizia premierului britanic a fost contestata în instanța de mai mulți parlamentari, iar trei instanțe diferite au decis saptamâna trecuta amânarea unei decizii, relateaza AFP și…

- Premierul Irlandei Leo Varadkar a indemnat marti Marea Britanie si Uniunea Europeana sa foloseasca timpul ramas pana la punerea in practica a Brexitului, pe 31 octombrie, pentru a explora aranjamente alternative ca parte a declaratiei politice comune privind viitoarea lor relatie, transmite Reuters.…