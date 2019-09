Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Polonia blocheaza eforturile comune la nivelul Uniunii Europene pe tema protejarii mediului, informeaza postul TVN24, care citeaza publicația Le Parisien, scrie Mediafax. Macron a explicat ca, la summitul UE din iunie, patru țari europene (Polonia,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat joi ca este optimist ca noua Comisie Europeana isi va imbunatati relatiile cu membrii estici ai UE, tensionate de mult timp de dezacordurile legate de migratie si de multiculturalism, transmite Reuters, conform news.ro.Grupul de la Visegrad, format din…

- Cele patru state din Europa Centrala, membre ale Grupului de la Visegrad (Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia), si-au exprimat joi sprijinul pentru Macedonia de Nord si Albania, afirmand ca aceste doua tari ar trebui sa inceapa anul acesta negocierile in vederea aderarii la UE, informeaza AFP.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, conduce astazi, 19 august, o intalnire tete-a-tete cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, plusand mai mult decat oricare alt lider occidental, in dialogul cu autocratul de la Kremlin. Intalnirea, care are loc chiar inainte de G7 - convenita intre cei…

- La 37 de zile dupa începerea bataliei pentru Comisia Europeana, Berlinul și Parisul, conservatorii și liberalii, ies victorioși. Socialiștii sunt înfrânti pe toata linia. Extrema-dreapta obtine, de asemenea, un loc printre învingatori, potrivit Jornal Economico, citat de Rador.Au…

- Fostul ministru de externe a precizat pentru DC NEWS ca negocierile de la Bruxelles și blocajul in care se afla acestea sunt caracteristice fiecarui ciclu electoral iar in cazul in care nu se va ajunge azi la un consens nu va fi o drama. Ele vor fi reluate dupa 15 iulie cand Parlamentul European…

- "Se pare ca toate partile au inteles ca lucrul de care este nevoie este sa se vina cu un nou set de posibile nominalizari, un nou set de combinatii", a declarat Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea in Slovacia de la summitul extraordinar al UE. "Cred ca, avand in vedere cum…