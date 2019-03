Stiri pe aceeasi tema

- * Romania este o destinatie ideala pentru investitiile in industriile inovative, datorita ritmului de crestere a PIB din ultimii ani, dar si a regimului fiscal competitiv, a afirmat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, in cadrul intalnirii pe care avut-o,…

- ​UPC România a pierdut 9.200 de abonați în ultimul trimestru din 2018, dar operatorul de comunicații prin cablu anunța ca anul trecut a înregistrat o crestere anuala a bazei de abonamente (RGU) de 2%, adaugând 35.300 de noi abonamente, și venituri de 668,7 milioane lei, în…

- Procentul celor care sunt optimisti in privinta economiei romanesti a scazut semnificativ fata de editia anterioara a studiului (18% in 2019 vs. 31% in 2018), ilustrand un fond de ingrijorare, alimentat de incertitudinile fiscale si legislative, caracterul nesustenabil al cresterii economice bazata…

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania, pe fondul instabilitatii fiscale, a cresterii costurilor operationale si a restrangerii si scumpirii finantarii, la care se adauga accentuarea crizei din piata muncii, arata o analiza Sierra Quadrant. In aceste…

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania. Pe fondul instabilitații fiscale, a creșterii costurilor operaționale și a restrangerii și scumpirii finanțarii, la care se adauga accentuarea crizei din piața muncii, tot mai mulți oameni de afaceri vor pune…

- Cuplul Flavius Craciun - Marian Gitlan, 20 de ani, cu rezultate remarcabile pe pistele internaționale, au obținut un nou rezultat fantastic pentru Romania in proba de sanie. Fara sa avem tradiție in sporturile de iarna, reușim prin cei doi o clasare incredibila. Echipa romaneasca a concurat la Mondialele…

- Franta nu va juca in 'concursul cine este cel mai stupid' cu liderii italieni, care si-au inmultit declaratiile jignitoare la adresa presedintelui Emmanuel Macron, a afirmat miercuri ministrul francez pentru afaceri europene, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg,…

- De ieri Romania este in mod oficial la carma presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Asta nu inseamna nicidecum ca Romania este un fel de presedinte, in stilul unor presedinti precum Ion Iliescu, Traian Basescu sau Klaus Iohannis. Nu l-am inclus aici pe Emil Constantinescu pentru ca a fost un altfel…