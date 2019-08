Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson va propune Uniunii Europene un acord privind comertul liber post-Brexit și ieșirea Mari Britanii din UE pe 31 octombrie fara un acord daca acesta va fi respins. "Ceea ce a spus Boris a fost clar: Nu vom negocia din nou", a declarat Iain Duncan Smith, șeful de campanie a lui Boris Johnson.…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat vineri in marja summitului G20 care are loc la Osaka, in Japonia, ca UE este in prezent ''mai aproape'' de un acord cu privire la numirile pentru principalele posturi din institutiile Uniunii Europene, dar ca o decizie va fi…

- O eventuala iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord este o decizie care va trebui sa ii revina doar Londrei, nu Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit Reuters. ''Intotdeauna depinde de Regatul Unit sa revoce articolul 50…

- Liderii UE nu au reusit sa se puna de acord privind o noua conducere a Uniunii, joi noaptea, dupa o sedinta maraton, scrie Financial Times, preluat de News.ro. Ei se vor intalni din nou pe 30 iunie.

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE.

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE, conform agerpres.ro. Functiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a afirmat inca o data joi, dupa incheierea Summitului informal de la Sibiu al Uniunii Europene, opozitia fata de o legatura automata intre alegerile europarlamentare si pozitia de presedinte al Comisiei Europene, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Sefii de stat si guverne din statele membre UE au adoptat, joi, "Declaratia de la Sibiu", un document programatic cu privire la viitorul Uniunii Europene, in cadrul Summitului de la Sibiu. Inaintea lucrarilor reuniunii liderilor europeni, presedintele Klaus Iohannis recunosstea ca a contribuit si el…