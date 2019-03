Stiri pe aceeasi tema

- Regele Salman al Arabiei Saudite, a carui tara este un aliat regional cheie al SUA, a respins duminica decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Subliniem din nou ca respingem categoric orice masuri…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, luni, la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza AFP si Reuters. In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va recunoaste luni oficial suveranitatea Israelului in teritoriile siriene ocupate din platoul Golan, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, a confirmat vicepresedintele american Mike Pence, citat de AFP. "Astazi, pentru prima data dupa 52 de…

- Uniunea Europeana nu recunoaste suveranitatea Israelului in Platoul Golan, a subliniat vineri o purtatoare de cuvant UE la Bruxelles, in urma declaratiilor lui Donald Trump pe aceasta tema, relateaza Reuters.