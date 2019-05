Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ șase mii de persoane s-au strans, duminica, la Brașov, la mitingul ALDE. Liderii ALDE au organizat și un marș impotriva abuzurilor. La eveniment au participat: Norica Nicolai, Renate Weber, Daniel Chițoiu, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Toma Petcu, Gratiela Gavrilescu…

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica, la Brașov, la mitingul ALDE.Liderii ALDE au organizat și un marș impotriva abuzurilor. Calin Popescu Tariceanu a fost huiduit de un grup de protestatari. Liderul ALDE a facut referiri, in discursul susținut in fața susținatorilor, la abuzuri…

- Calin Popescu Tariceanu a fost intampinat la Brașov de un grup de protestatari cu huiduieli. Aceștia au adus și un sicriu cu o cruce, purtand pancarte pe care scria „Tariceanu pentru noi este Dragnea 2”. Acestia au scandat lozinci impotriva ALDE, PSD si a jandarmilor, potrivit Mediafax. „Jandarmeria…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu primarii, consilierii judeteni si parlamentarii social-democrati din Cluj in „Sala Magica”, un restaurat din oras unde se tin nunti. La final, primul-ministru a facut fotografii cu social-democratii. Initial, intalnirea trebuia sa aiba loc la Casa de Cultura a…

- Duminica , 12 mai, la Brasov, ALDE organizeaza „Marsul Demnitatii”, la care si-a anuntat prezenta si liderul formatiunii politice, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului. Si ALDE Dambovița participa cu 250 de persoane la Marșul Demnitații, la Brașov. Potrivit presedintelui ALDE Dambovita,…

- Președintele ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justiție pe care vrea sa-l organizeze președintele Klaus Iohannis. Tariceanu spune ca organizarea referendumului este o greșeala și ca acesta ar putea perturba…

- Liderul ALDE și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost huiduit la intrarea in Inalta Curte de Casație și Justiție, anunța Romania TV.Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, luni, la instanța suprema, unde se judeca un nou termen in apel in dosarul in care președintele Senatului…

- Începe agitația, din nou, în PSD. Liderii partidului se reunesc, duminica la Brașov, unde au loc alegeri la nivelul conducerii organizației. Potrivit surselor din partid, Liviu Dragnea va participa si el la alegeri.