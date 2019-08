Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a anuntat marti ca discutiile din coalitie referitoare la rectificarea bugetara nu sunt finalizate, ALDE solicitand masuri eficiente in ce priveste managementul fondurilor europene si promovarea investitiilor."Am primit in ultimele zile numeroase…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache (PNL), a afirmat, marti, referindu-se la proiectul de rectificare a bugetului de stat, ca "se regleaza raporturile de forta" din PSD si "sacrifica primariile din jumatate de tara ca sa rezolve problema clientelei lor politice". "PSD isi da ultima…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a anuntat marti ca discutiile din coalitie referitoare la rectificarea bugetara nu sunt finalizate, ALDE solicitand masuri eficiente in ce priveste managementul fondurilor europene si promovarea investitiilor. "Am primit in ultimele zile numeroase…

- USR spune ca „se opune categoric” proiectului de rectificare bugetara in contextul in care proiectul nu a fost publicat oficial de Guvern, fiind inca in lucru. Potrivit unui mesaj transmis pe Facebook, formațiunea „someaza guvernul Dancila sa dea dovada responsabilitate fiscal-financiara”:„Liderii…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, critica rectificarea bugetara anuntata de guvernul Dancila, dupa ce deficitul bugetar pentru prima jumatate a anului a ajuns la 1,97% din PIB. Intr-o postare pe Facebook, fostul premier avertizeaza ca pretul...

- Guvernul urmeaza sa publice proiectul de rectificare bugetara care va fi aprobat in sedinta Executivului din 5 august. Rectificarea, anunta Digi 24, este negativa. In conditiile in care datele financiare oficiale la 6 luni arata un deficit bugetar de 20 de miliarde de lei, adica…

- "Varujan Vosganian este unul dintre cei care este nemultumit de modul in care decurg raporturile in cadrul coalitiei. Sunt foarte multi colegi nemultumiti. Sunt foarte multi care au venit azi si au spus ca trebuie sa ne gandim si la varianta iesirii de la guvernare, in conditiile in care aceste raporturi…

- Consiliul General al Municipiului București s-a intrunit ieri pentru a discuta diminuarea bugetului Primariei Capitalei cu 608,5 milioane de lei, in condițiile in care Ministerul Finanțelor Publice a taiat 25% di...