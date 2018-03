Stiri pe aceeasi tema

- 'Din cauza tensiunilor politice crescute intre Marea Britanie si Rusia, trebuie sa fiti constienti de posibilitatea sentimentelor anti-britanice si a hartuirii in acest moment', a scris Ministerul de Externe britanic pe site-ul sau.'Va sfatuim sa ramaneti vigilenti, sa evitati orice forma…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat ieri Rusia ca este ”vinovata” de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal pe sol britanic si a anuntat ca represalii suspendarea contactelor bilaterale cu Moscova si expulzarea a 23 de diplomati rusi. ”Nu exista alta concluzie decat cea potrivit careia statul…

- Premierul britanic Theresa May a anutat in cursul zilei de miercuri ca "niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la turneul final din aceasta vara". Selectionerul Gareth Southgate nu ia in calcul sa rateze Campionatul Mondial, presedintele FA impartaseste ideea antrenorului, dar ministrul…

- "Confirm ca niciun ministru sau membru al familiei regale nu va asista la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia in aceasta vara", a declarat seful guvernului, care a denuntat culpabilitatea Moscovei in otravirea unui fost spion rus, Serghei Skripal, si a fiicei sale pe pamant britanic. "Nu exista nicio…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Autoritațile din Republica Moldova sunt solidare cu Marea Britanie, care se confrunta cu amenințari de securitate ca urmare a asasinarii unor transfugi ruși. Despre acest lucru a dat asigurari președintele Parlamentului, Andrian Candu, într-o postare pe facebook. „Situația…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- 'Maine dimineata (miercuri) va avea loc o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a discuta despre urmatoarele etape (...) si pentru a vorbi despre raspunsul Rusiei, indiferent care va fi acesta', a adaugat oficialul britanic, in conditiile in care Theresa May a declarat luni in parlament…

- In Anglia, cu trei luni inainte de Campionatul Mondial din Rusia, continua scandalul. Theresa May acuza Rusia oficial de "sfidatoarea tentativa de asasinat pe pamantul nostru" și se face presiuni ca Anglia sa boicoteze Mondialul. Premierul britanic i-a cerut lui Vladimir Putin explicații, dupa ce s-a…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Premierul britanic Theresa May i-a dat timp președintelui Rusiei Vladimir Putin pana la miezul nopții pentru a da explicații privind otravirea fostului spion rus Sergey Skripal cu o neurotoxina extrem de periculoasa.

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondiale de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial.

- Acuzatiile vizand Rusia reprezinta "alta campanie de informatii si politica bazata pe provocare", a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova, citata de agentii ruse de presa. Zaharova a catalogat drept un "spectacol de circ in Parlamentul britanic" acuzatiile premierului…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Dupa ce fostul spion rus Serghei Skripal și fiica sa au fost gasiți inconștienți pe o banca dintr-un mall ca urmare a expunerii la un gaz toxic, acuzațiile la adresa Rusiei au inceput sa curga din mai multe parți. Moscova a reacționat, insa, rapid spunand ca acuzațiile nu au temei și ca este vorba de…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Jose Mourinho, analist in Rusia pe perioada CM 2018. ”Aștept cu nerbadare sa particip la Cupa Mondiala”. Jose Mourinho nu va avea vacanta pe durata Cupei Mondiale din Rusia. Managerul clubului Manchester United va fi analistul postului Russia Today, si, conform unui comunicat al postului de televiziune,…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Asistenta video la arbitraj (VAR) a fost autorizata pentru toate competitiile si in special pentru Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), a anuntat International Football Association Board (IFAB), organismul care gestioneaza regulile jocului din cadrul Federatiei Internationale de…

- Relatiile Poloniei cu Rusia nu trebuie inghetate, chiar daca interesele celor doua tari difera, a afirmat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite luni agentia PAP. "Avem interese divergente", a declarat seful diplomatiei poloneze, intrebat de un portal de stiri online despre relatiile…

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, arata datele publicate de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmit DPA, Bloomberg si Xinhua. In 2017, vanzarile de bere au scazut cu 2,5%, la 93,5 milioane de hectolitri, cel mai redus nivel de la reunificarea…

- Premierul britanic Theresa May va efectua saptamana viitoare o vizita de trei zile in China, a anuntat joi diplomatia chineza, in contextul in care Londra incearca sa-si consolideze relatiile cu partenerii sai comerciali si sa pregateasca terenul pentru perioada post-Brexit, transmite France Presse.…

- Interventie politica in lumea sportului: Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. Mai mult, ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Ucraina cere boicotarea Campionatului Mondial de fotbal din acest an, care se va desfasura in Rusia. Ministrul de Externe de la Kiev, Pavel Klimkin, a declarat ca poarta negocieri pe acest subiect cu federațiile si organizatiile de microbisti din tarile participante.

- Romania – Suedia, amical in martie! E prima data cand nordicii ne viziteaza dupa coșmarul din 1994. La 24 de ani distanța de la celebrul meci de la Cupa Mondiala din SUA 1994, cand Ravelli și Kenneth Andersson ne-au rapit bucuria unei semifinale cu Brazilia, nordicii vor veni in țara noastra. Echipa…

- Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari ale Romaniei. FRF iși dorește ca echipa naționala sa joace in cat mai multe locuri din țara pentru a bucura suporterii tricolorilor. Suedia se afla in…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud (februarie) si Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia (iunie-iulie) vor reprezenta doua competitii importante pentru sportul de inalt nivel si doua puncte fierbinti pentru relatiile internationale. Fiecare din aceste evenimente va cristaliza una sau mai…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

