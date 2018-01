Stiri pe aceeasi tema

- CEx-ul de luni a reprezentat o lovitura fara precedent pentru Liviu Dragnea. Așa cum „Evenimentul zilei” a dezvaluit, baronii Niculae Badalau, Marian Oprișan și Adrian Țuțuianu au facut front comun cu premierul Mihai Tudose, solicitand (vehement și concertat) o restructurare de proporții a Executivului.…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost una tensionata, cu mutari de ultima ora in taberele Tudose sau Dragnea. Mihai Tudose a incercat sa-și asigure o majoritate, insa nu a reușit acest lucru, pentru ca Liviu Dragnea și-a atras suficienți oameni de partea sa. Citește și: SURSE - Tradari…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- "Nu pot sa fac performanta la Guvern daca mi se da un Trabant", i-a spus Mihai Tudose lui Liviu Dragnea in timpul sedintei Comitetului Executiv PSD de azi, potrivit unor surse din PSD. Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti.…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD programata pentru luni ar urma sa aduca, potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, o serie de schimbari radicale in Statutul partidului. CEX-ul PSD ar urma insa sa-i aduca fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose. Mai multe surse politice sustin ca Tudose a castigat…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. In acest context, deputatul PMP Robert Turcescu lanseaza…

- Ședința mare in PSD, luni, cand e programat Comitetul Executiv Național! Potrivit unor surse social-democrate, Niculae Badalau este dispus sa-l tradeze pe Dragnea in favoarea lui Mihai Tudose. In schimbul susținerii premierului, al doilea om din partid ar cere intrarea in Guvern a lui Marian Mina.…

- Mihai Tudose isi face intens campanie printre liderii PSD din teritoriu pentru a-l rasturna pe Liviu Dragnea, in timp ce Dragnea vrea un congres extraordinar care sa-l valideze din nou in functie. Baronii care vor inclina balanta sunt Niculae Badalau si Paul Stanescu, care deocamdata joaca la doua capete,…

- In PSD lupta pe cine supraviețuiește din actualul Executiv, cum, in ce formula, pe ce funcții și cine iși va impune favoriții, a ajuns in faza preliminara a jocului cu cuțitele pe masa. Urmeaza faza evaluarii Executivului Tudose, iar gruparile din PSD au inceput sa joace tare, pentru a testa apele…

- Președinții organizațiilor județene ale PSD, conducerea centrala a partidului și premierul Mihai Tudose vor discuta luni, la pranz, despre configurația guvernamentala, in prima intalnire din 2018 a social-democraților. Intalnirea vine dupa ce in ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu…

- In Camera Deputaților a avut loc un vot foarte important pe legile justiției, PSD incercand o mobilizare totala. Socoteala de acasa nu se potrivește cu cea din targ, iar de la PSD au fost 11 absenți.Cele mai importante absențe sunt cele ale lui Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ceea ce a generat…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- PSD pregateste pentru a doua oara o debarcare a propriului Guvern. Se ajunge la o asemenea decizie si masura pentru ca ar exista mai multe conflicte intre actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. Conflictele din ultima perioada au complicat si mai mult relatia dintre…

- Mai multi lideri locali refuza sa trimita oameni in Capitala la mitingul de protest impotriva “statului paralel si ilegitim” si impotriva “abuzurilor”, au declarat pentru HotNews.ro surse din PSD. Potrivit acestora, nici premierul Mihai Tudose nu sustine ideea unui miting organizat de partid. Liderii…

- Ruptura a devenit vizibila la inceputul lui octombrie. Premierul a spus in direct la televiziune ca nu se intelege bine cu presedintele partidului. Si-a pus demisia pe masa la sedinta social-democratilor si a obtinut plecarea ministrilor PSD cercetati pentru coruptie. „La nivelul de implicare al anumitor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a precizat ca nu exista niciun fel de tabere sau de ruptura în partid. El a confirmat, duminica, veridicitatea stenogramelor aparute de pe un grup de comunicare, unde a existat un schimb de replici între primarul general…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si Mihai Tudose. Premierul nu a fost invitat…

- Patronul EVZ, Dan Andronic, puncteaza intr-un editorial ca asistam la un conflict intre premierul Mihai Tudose și cei care vor conducerea PSD de la Liviu Dragnea. „Batalia nu mai este intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ci intre Mihai Tudose și liderii PSD care vor locul lui Dragnea, sau macar sa aiba…

- Tensiune in creștere in interiorul PSD in ultima perioada. Cel puțin, asta reiese din declarațiile publice ale social-democraților. Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au din ce in ce mai multe pareri contradictorii.

- STIRIPESURSE.RO a publicat, sambata, stenogramele unei discuții dintre Gabriela Firea și Mihai Tudose. Cei doi au vorbit pe grupul comunicatorilor PSD, pe WhatsApp, acolo unde au lansat acuzații grave.Citește AICI STENOGRAMELE din PSD Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al partidului…

- PSD e iar rupt in doua tabere! Episodul Sorin Grindeanu din vara lui 2017 se reia, cu Mihai Tudose personaj principal. Liderii din partid apropiați de Liviu Dragnea ii reproșeaza acestuia ca face opoziție și ca vrea sa preia conducerea formațiunii. Tudose a criticat-o dur pe Gabriela Firea cu doar…

- Liderii social-democrați s-au intalnit marți seara la Vila Lac pentru a-i sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu și pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a carui zi de naștere a fost luni, informeaza știripesurse.ro. Cheful la care au participat greii PSD era in plina desfașurare exact in…

- Romania a intrat din nou in zodia protestelor. Dupa miscarile masive de strada de duminica seara, protestatarii s-au mutat de aceasta data la Vila Lac 1, la petrecerea PSD.Citește și: Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului, OFICIAL, sa NU VOTEZE legile justiției Social democratii…

- Liderii PSD se pregatesc de un party cu ștaif, o petrecere la care se va aduna toata spuma partidului. Liderii PSD se intalnesc la Vila Lac, acolo unde il vor sarbatori pe vicepremierul Marcel Ciolacu, care iși organizeaza ziua de naștere, dar și pe Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a carui…

- ”Nu inteleg conceptul, sincer. (...) Eu imi vad de Guvern. Avem un stat de care trebuie sa ne ocupam, cu niste romani carora trebuie sa le facem viata mai buna”, a declarat Mihai Tudose, intrebat de jurnalisti daca s-a lamurit ce inseamna statul paralel. Si presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scântei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid spun ca acesta nu mai are sustinerea de pâna acum. Liderii PSD…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a negat, marti, existenta unor tensiuni intre liderul PSD Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si liderii organizatiilor judetene PSD, pe marginea pachetului de masuri fiscale pe care Executivul intentioneaza sa il adopte.„Personal, nu cunosc sa existe…

- Liderii PSD au o noua intalnire la Vila Lac, marti seara, surse social-democrate spunand ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri.La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai…

- Sedinta de urgența in coaliție, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderii PSD-ALDE se reunesc, incepand cu ora 14.00, la Vila Lac 1.La ora transmiterii stirii, premierul Mihai Tudose a ajuns deja la Vila Lac 1.Din cauza acestei sedinte extraordinare a coalitiei de guvernare,…

- Aproape 20 de oameni au declanșat un protest la Sibiu fața de Liviu Dragnea. Sibienii au ieșit in strada și au scandat impotriva PSD. Din cauza protestatarilor, liderul social-democrat și Mihai Tudose au decis sa anuleze intrunirea programata la sediul PSD Sibiu. Oamenii s-au adunat, miercuri seara,…

- Un grup de aproximativ 20 de persoane a protestat miercuri dupa-amiaza in fata sediului PSD Sibiu, unde erau asteptati Liviu Dragnea si Mihai Tudose. Liderii locali ai PSD au asteptat in sediu, dupa care au stins luminile si au plecat, potrivit unor surse intalnirea urmand sa aiba loc la un hotel din…

- Sociologul Mirel Palada prezinta date din cel mai nou sondaj realizat de Sociopol. Potrivit acestuia, PSD este afectat de luptele interne, iar Liviu Dragnea si Mihai Tudose s-au prabusit in topul increderii.Vezi si: Daniel Morar ar putea fi audiat in Parlament. Fostul sef DNA, conflict cu…

- Negocierile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat, joi, președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Tudose si Dragnea, la negocieri cu sindicalistii Sanitas Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au participat la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Prezenta celor patru…

- Premierul Tudose s-a saturat de Ionut Misa, ministrul de Finante care ridica periodic poporul in capul Guvernului. Conform unor surse politice, demiterea lui Misa a constituit principalul subiect abordat de Mihai Tudose si Liviu Dragnea in timpul intalnirii care a avut loc, luni seara, la vila Lac 1.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a întâlnit, luni seara, cu premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe Ionuț Mișa pentru a discuta despre bugetul pe 2018, potrivit Digi24. Întâlnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost în Parlament. La întâlnire…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-ar fi facut jocurile lui Liviu Dragnea cand a anuntat taxa de solidaritate. Misa, a anuntat taxa de solidaritate fara stirea premierului Mihai Tudose, au declarat...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost solicitat, marti, sa comenteze informatia aparuta „pe surse” in presa, referitoare la faptul ca premierul Mihai Tudose i-ar fi solicitat demisia in CExN. „Asta nu este o informatie – imi cer scuze, dar nu pot sa ma abtin – este o minciuna si o prostie. Acolo au fost…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au stabilit ca legile Justitiei, scrise de Tudorel Toader, vor fi promovate de Parlament, si nu de Guvern, asa cum se stabilise initial. Practic, Mihai Tudose nu vrea sa fie asociat cu proiectele care au stranit deja un val de…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au reunit la Palatul Parlamentului pentru a discuta despre legile justitiei, split TVA, proiectul de buget pe anul viitor, dar si despre sezisarea CCR in dosarul Belina. La sedinta coalitiei PSD-ALDE este prezent si premierul…

- Sevil Shhaideh, Rovana Plumb și Razvan Cuc și-au dat demisia in CExN al PSD. In locul lor la Dezvoltare Regionala, Fonduri Europene și Transporturi sunt propuși Paul Stanescu, Marius Nica și Felix Stroe. Demisiile și nominalizarile au fost trimise la Cotroceni. De ieri dimineața așteapta pe masa…

- Ședința de coaliție, la Vila Lac 1, in așteptarea deciziei președintelui privind noii miniștri; Paul Stanescu și Felix Stroe ar putea fi respinși, au precizat pentru Libertatea surse politice. Liderii celor doua partide aflate la guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au plecat, luni, de…

- Vineri 13 chiar pare ca e o zi destul de nefasta pentru PSD. Dupa ce joi social-democratii au stat in sedinta pana la miezul noptii ca sa accepte trei demisii din Guvern - Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Razvan Cuc -, azi ei se reunesc din nou pentru a le alege inlocuitor, proces ce se anunta cu mult…

- Liderii PSD și ALDE se intalnesc astazi, la ora 10.00, pentru a discuta despre o posibila inlocuire a ministrului pentru relația cu Parlamentul, Viorel Ilie. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca vineri dimineata liderii coalitiei guvernamentale se vor intruni in sedinta pentru a discuta situatia…

- Puțin dupa ora 17:00, a inceput ședința CExN a PSD. Liderii din partid ar fi urmat sa voteze impotriva demiterii miniștrilor. Intr-un moment al ședinței, Sevil Shhaideh s-a ridicat, a afirmat ca nu mai rezista, ca este cu branula in mana, ca nu mai rezista psihic și ca demisioneaza. Rovana…