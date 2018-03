Lideri europeni au comemorat la Skopje 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia la Treblinka

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Ana Birchall participa, la Skopje, la evenimentul pentru marcarea a 75 de ani de la deportarea evreilor din Macedonia. La ceremoniile organizate in perioada 11-13 martie sunt prezenți inalți oficiali ai Republicii Macedonia, delegați ai statelor europene și reprezentanți ai comunitaților…

- Detinuta de statele membre ale Uniunii Europene, BEI utilizeaza depozitele de capital ale statelor UE ca garantie pentru finantarea imprumuturilor in domeniul cercetarii, infrastructurii si mediului, atat in Europa, cat si la nivel global. ”Intentionam sa acordam credite in valoare de aproximativ…

- Presedintele polonez Andrzej Duda le-a cerut joi iertare evreilor alungati din tara sa in timpul campaniei antisemite din 1968, relateaza AFP. Subliniind ca "Polonia libera si independenta de astazi, generatia mea, nu are nicio responsabilitate", Duda s-a adresat evreilor fortati sa plece in exil si…

- Boiko Borisov l-a sunat pe Vladimir Putin ca sa-l informeze despre mersul proiectelor energetice din Bulgaria, anaunța agentia Novinite din Sofia. Premierul bulgar a propus recent , la o intalnire a...

- Procesul premierului macedonean, Zoran Zaev, acuzat ca a luat mita circa 160.000 de euro in 2013, cand era primar al unui oras, a inceput marti la un tribunal din Skopje dupa mai multe amanari, relateaza AFP. Zoran Zaev (43 de ani), un social-democrat aflat la putere din iunie 2017, este invinuit ca…

- Noi proteste au fost organizate in Macedonia impotriva schimbarii numelui fostului stat iugoslav. Manifestantii s-au adunat in piata princiala a capitalei Skopje, langa statuia conducatorului Alexandru cel Mare.Evica Stojanova-Kamberova, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat…

- Un studiu Eurostat arata ca hainele sunt cu aproape 10% mai ieftine in tara noastra, fata de media Uniunii Europene, in schimb, incaltamintea este mai scumpa decat media europeana, in conditiile in care Romania are al treilea cel mai mic salariu pe economie din UE . In tara noastra, articolele vestimentare…

- Boiko Borisov, primul ministru al Bulgariei, a dat un raspuns tranșant europarlamentarilor care considera ca masurile guvernului de la Sofia impotriva corupției nu sunt eficiente. Daca suntem așa de...

- O țara din Europa iși va schimba numele. Macedonia, caci despre ea este vorba, a propus patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev,…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev. Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice…

- Mii de oameni au protestat, marti, la Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.ro.

- Mii de oameni au protestat, marti, in Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24.

- FRI Macedonia a propus patru variante de nume pentru rezolvarea problemei denumirii sale, a declarat premierul de la Skopje, Zoran Zaev. "Propunerile sunt Republica Macedonia de Nord, Republica Macedonia Superioara, Republica Macedonia Vardar si Republica Macedonia (Skopje)", a declarat Zaev, vorbind…

- Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice negocierile pentru a incheia disputa care blocheaza aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO.Grecia, care detine drept de veto in ceea ce priveste admiterea in ambele organizatii, considera ca denumirea fostului stat iugoslav…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- 'Suntem pentru liber schimb', a subliniat Angela Merkel intr-o conferinta de presa cu prim-ministrul macedonean Zoran Zaev. Dar acesta 'trebuie sa fie reciproc' si 'in relatiile cu China, este foarte important ca deschiderea sa nu vina doar dintr-o parte, ci din toate partile', a insistat ea.…

- Noi potentiale state membre ale Uniunii Europene din Balcanii de Vest si situatia din Siria, precum si Coreea de Nord vor fi principalele subiecte ce vor fi discutate joi si vineri de ministrii de externe din UE la o reuniune la Sofia, relateaza dpa, conform agerpres.ro. Reuniunea ministeriala…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? INTRE FICTIUNE SI ADVERTISING Tranzactiile tranzitiei Confratii de la doua cotidiane („Romania libera" si „Cotidianul") isi exprima, in editiile din zilele trecute, indignarea fata de prezenta in prestigiosul magazin „TIME" a unor sectiuni…

- Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de Boiko Borisov a fost sustinuta de 103 dintre cei 240 de parlamentari, in timp ce 131 de membri ai legislativului bulgar au votat contra motiunii. Citeste si Parlamentul de la Sofia a votat legile anticoruptie. Bulgaria va…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP."Guvernul nostru va schimba…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere...

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP. "Guvernul nostru va…

- ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix ANCOM propune scaderea tarifelor de portare pentru numerele de mobil si fix avand in vedere volumul mare de numere portate la nivel national si faptul ca aceste tarife nu au fost modificate din 2010, a declarat luni presedintele…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.…

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Merkel si Borisov vor discuta prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat…

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru rezolvarea…

- Polonia doreste continuarea 'dialogului' pentru rezolvarea disputei cu Comisia Europeana, care acuza Varsovia de nerespectarea statului de drept si o ameninta cu sanctiuni fara precedent, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, relateaza AFP. 'Ne bazam pe dialog pentru…

- Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat la Bucuresti Premierul Japoniei, Shinzo Abe Foto: By Ajswab - Own work, CC BY-SA 3.0, Link Premierul japonez, Shinzo Abe, este asteptat mâine la Bucuresti, în cadrul unui turneu diplomatic în regiune, care mai…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019. Banca Mondiala se asteapta ca Romania sa raporteze pentru 2017 o crestere a PIB-ului de 6,4%, fata de 4,4%, previzionata in iunie. Expansiunea ar urma sa se atenueze in 2020, cand economia Romaniei va inregistra…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Productia industriala a crescut in octombrie cu 3,7% in zona euro (EA19) si cu 4,2% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovacia, Letonia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).