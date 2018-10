Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania este un stat de drept, e un stat democratic, in Romania exista o dezbatere politica si in Romania exista o democratie foarte vie. Nu vreau sa intru in detalii ale dezbaterii interne din Romania, dar pot sa va asigur ca eu sunt hotarat sa raman implicat pentru a garanta romanilor pastrarea…

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului S&D din din Parlamentul European, i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa reformeze Serviciul Roman de Informații, pe care l-a catalogat drept ramașita a regimului Ceaușescu.”Urmarim cu ingrijorare situația politica din țara dumneavoastra.…

- Cei doi vor avea o intrevedere, iar apoi presedintele Klaus Iohannis va participa, in plenul PE, la dezbaterea privind viitorul Europei. Dupa dezbaterea din Parlamentul European, Klaus Iohannis si Antonio Tajani vor sustine declaratii de presa. Seful statului roman va participa marti si la un dejun…

- Ședința de ultima ora in coaliție.Liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au, la aceasta ora, o ședința de urgența in Parlament. Cei doi discuta despre cea de-a treia legea a justiției, care ar urma sa fie promulgata de Klaus Iohannis chiar astazi, conform Romania…

- Antonescu a motivat decizia prin faptul ca vrea sa faca parte din Parlamentul European pentru ca urmeaza o legislatura interesanta. El nu a ratat ocazia de a-i ataca pe actualii si fostii lideri ai PSD, despre care afirma ca au facut si fac parte din ”organizatia oculta pe care o numim stat paralel”.…

- Crin Antonescu s-a razgandit și revine in politica, la mai puțin de 10 zile de la ultima sa declarație in care spunea ca nu are de gand sa reapara in politica.Antonescu a motivat decizia prin faptul ca vrea sa faca parte din Parlamentul European pentru ca urmeaza o legislatura interesanta.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, declara ca partidul pe care-l conduce nu a luat o decizie finala referitoare la alegerile europarlamentare, insa exista ”o buna probabilitate” sa mearga pe liste separate de PSD.”Știți foarte bine ca in Parlamentul European exista grupuri politice.…

- "Fac un apel catre toti cetatenii de buna-credinta sa se delimiteze de actele de violenta si de persoanele care provoaca in mod deliberat interventia fortelor de ordine. Deja se incearca repetarea violentelor de aseara, fapt ce arata ca valul de incitari de pe retelele de socializare din ultimele…