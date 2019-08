Stiri pe aceeasi tema

- A inceput slujba oficiata de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, și de mitropolitul de Rwanda și Burundi, IPS Innocentios Byakatonda, la Manastirea Nicula. Mii de credincioși inconjoara biserica in genunchi. Mulți au innoptat in corturi sau sub cerul liber, pe ploaie, potrivit Mediafax.Sfanta…

- In duminica a VIII-a dupa Rusalii (11 august), Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor a fost in mijlocul credinciosilor din parohia Bilca 1, protopopiatul Radauti, judetul Suceava.Sfanta Liturghie a fost oficiata de un sobor de preoti ...

- Vaduva preotului Petru Gavril, care si-a pierdut jumatate din familie intr-un cumplit accident rutier, in urma cu aproape doi ani, s-a mutat in casa pe care i-a ridicat-o Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, cu ajutorul preotilor si al multor voluntari, in comuna natala, Satu Mare. Slujba de ...

- Zeci de lugojeni au luat parte la slujba de comemorare a Reginei Ana a Romaniei, la implinirea a trei ani de la trecerea sa la Domnul. Sfanta Liturghie pentru sufletul Reginei Ana a fost oficiata in Biserica Parohiala Romano-Catolica “Preasfanta Treime” din Lugoj, de catre parintele Daniel…

- Consilierii județeni au votat, miercuri, cu 33 de voturi pentru și unul impotriva, propunerea consilierului județean PSD Mihai Grozavu, de a include in calendarul manifestarilor culturale din județ organizarea unei dezbateri despre IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Radauților. Grozavu și-a ...

- Ediția de anul acesta a Festivalului Ștefanian a debutat, astazi, la Cetatea de Scaun a Sucevei, cu o slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei. Slijba a fost oficiata de un sobor din trei preoți, in capela domneasca din Cetatea de Scaun a Sucevei. La slujba au fost președinți președintele Consiliului…

- Papa Francisc a sosit la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Iosif” unde a oficiat Sfanta Liturghie. Deplasarea s-a facut cu papamobilul, cu viteza extrem de redusa, Suveranul Pontif salutand multimea. Sanctitatea Sa a binecuvantat trei copii pe care i-a sarutat pe crestet.

- INVITATIE…Pe 21 mai, ortodocsii din intreaga lume sarbatoresc Sfintii Constantin si Elena. Cu aceasta ocazie, la manastirea din comuna Codaesti, care are hramul Sfintilor Imparati, Preasfintitul Ignatie, Episcopul Husilor, va oficia Sfanta Liturghie. Cu aceasta ocazie, Arhimandritul Stefan Gusa invita…