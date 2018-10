Lidera opozitiei peruviene, Keiko Fujimori, fiica fostului presedinte al statului Peru, Alberto Fujimori, a fost arestata miercuri pentru spalare de bani in timpul campaniei electorale din 2016, a anuntat avocata sa Giuliana Loza, informeaza AFP si dpa.



Keiko Fujimori, 43 de ani, a fost arestata in timp ce se ducea spre biroul judecatorului pentru a fi audiata in acest dosar, a adaugat avocata, care a calificat aceasta decizie drept "abuz" al justitiei.



Justitia suspecteaza partidul de dreapta al lui Keiko Fujimori, Forta Populara (FP), ca a primit bani de la gigantul…