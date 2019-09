Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, lidera in clasamentul WTA si principala favorita, s-a calificat marti in optimile turneului feminin de tenis de la Wuhan (China), dotat cu premii totale in valoare de 2,828 milioane dolari, dupa ce a invins-o in trei seturi, 4-6, 6-4, 6-1, pe frantuzoaica…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, a apreciat drept bun debutul sau in turneul WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2,828 milioane dolari, dupa victoria reusita marti, 6-3, 6-2 cu cehoaica Barbora Strycova, in runda a doua. Halep, a patra favorita, s-a calificat…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Strycova (locul 31 in clasamentul mondial) a invins-o duminica, in doua seturi, 6-4, 6-2, pe chinezoaica Wang Xiy (140 WTA), in primul tur al turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, si o va intalni in runda urmatoare pe romanca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sase mondial, va intra direct in turul secund al turneului WTA de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari, contra invingatoarei dintre cehoaica Barbora Strycova si chinezoaica Xiyu Wang, au anuntat organizatorii. Halep, campioana…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul doi mondial, a obtinut calificarea la Turneul Campioanelor, competitia de final de sezon din circuitul WTA, care va avea loc la Shenzhen (China), informeaza Reuters.

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, numarul 2 mondial, s-a calificat sambata in finala turneului WTA de la Zhengzhou (China), dotat cu premii totale de 1,5 milioane dolari, dupa ce a trecut de australianca Ajla Tomljanovic (46 WTA) in doua seturi, 6-3, 6-2. Pliskova, care are 27…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens (locul 8 mondial, favorita nr. 3) a fost eliminata in turul doi al turneului WTA de la Zhengzhou (China), dotat cu premii totale de 1,5 milioane dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/1), in fata

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet, cap de serie 3 si detinatoarea titlului la turneul WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii de 250.000 de dolari, s-a calificat in semifinale dupa dupa ce a invins-o vineri pe rusoaica Natalia Vihlianteva cu 4-6, 6-1, 6-3. Alte rezultate…