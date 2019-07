Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Uniunii Crestin Democrate germane (CDU), Annegret Kramp Karrenbauer, a facut apel marti la crearea unui stat palestinian, in ultima zi a vizitei sale in Israel, transmite dpa, potrivit agerpres.ro.Annegret Kramp Karrenbauer, cunoscuta sub initialele AKK, a fost aleasa la finele anului…

- In urma anuntarii unor noi sanctiuni americane contra Teheranului, presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat marti SUA ca ''mint'' atunci cand afirma ca doresc sa negocieze cu Iranul. ''Presedintele (Donald Trump) a tinut deschisa aceasta usa pentru negocieri veritabile in vederea eliminarii complet…

- Consilierii pentru securitate nationala din Israel, SUA si Rusia incep luni o reuniune de doua zile la Ierusalim, in cadrul careia vor fi dezbatute subiecte privind situatia de securitate din Orientul Mijlociu si in special Iranul, un adversar inversunat atat al Israelului cat si al SUA, transmite dpa.…

- Organizarea alegerilor este "singura solutie pentru o reconciliere serioasa" intre palestinieni, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, premierul Mohammad Shtayyeh. "Speram sa avem alegeri atat in Cisiordania cat si in Gaza si in Ierusalim, dar pentru asta trebuie ca Hamas sa fie de acord. De…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, si-a exprimat duminica sprijinul fata de solutia a doua state in rezolvarea conflictului dintre Israel si palestinieni, in timp ce comunitatea internationala asteapta publicarea planului american de pace pentru Orientul Mijlociu, relateaza agentia DPA, potrivit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reafirmat marti sprijinul pentru politica presedintelui Donald Trump fata de "agresivitatea" iraniana, in cadrul unei ceremonii ce a marcat un an de la transferarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza AFP. "Suntem uniti cu americanii…

- Cancelarul german Angela Merkel l-a felicitat pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru victoria sa electorala, luni in timpul unui apel telefonic, cerand de asemenea o solutie cu doua state, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert, citat de DPA. Merkel a subliniat…

- Israelienii voteaza in cele mai stranse alegeri generale din țara, care ar putea constitui o ocazie buna pentru primul ministru Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, sa obțina un al cincilea mandat. Acesta se confrunta cu acuzațiile de corupție din partea fostului șef militar Benny…