- Jurnaliștii de la Antena 3 au dezvaluit ca PSD urmarește modificarea Constituției. Sursa citata a prezentat in exclusivitate proiectul PSD de modificare a Legii fundamentale. Potrivit acestora, partidul condus de Viorica Dancila a preluat campania USR – ”Fara penali in functii publice”, si propune…

- De rasul… politicii: USR acuza PSD ca fura inițiativa ”Fara penali in funcții publice” și ”strecoara modificari constituționale nocive” Uniunea Salvați Romania acuza Partidul Social Democrat de ipocrizie și de furt, cu privire la depunerea unui proiect de lege de revizuire a Constituției in care a inclus…

- Antena 3 a obtinut in exclusivitate proiectul PSD privind modificarea Constitutiei. Social-democratii preiau campania USR - ”Fara penali in functii publice”, si propun ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai poata ocupa demnitați. Cei din PSD-ALDE, propun prin aceasta modificare ca nici macar…

- HOTARARE… PNL sustine modificarea Constitutiei, in asa fel incat sa se evite pe viitor derapajele antidemocratice. Proiectul liberal de revizuire a Constitutiei, salutat si sustinut in totalitate de conducerea PNL Vaslui, prevede ca neconstitutionalitatea ordonantelor de urgenta poate fi sesizata si…

- Dan Barna, presedintele USR, a declarat marti, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, ca initiativa "Fara penali in functii publice" va trebui sa faca parte din revizuirea Constitutiei. Presedintele a fost de acord cu acest lucru, a mai precizat Barna.

- „Noi consideram ca reforma constitutionala, despre care am vorbit, ar trebui sa fie, cumva, un pic mai larga, dar oricum ea va fi axata pe reducerea rolului ordonantelor si clarificarea termenului de urgenta. In egala masura am precizat foarte clar - si presedintele a fost de acord - ca initiativa…

- Eugen Nicolicea a criticat inițiativa USR „Fara penali in funcții publice”, care marți a primit votul de constituționalitate din partea CCR. Intr-o prima reacție la aceasta știre, deputatul PSD a susținut ca cei peste un milion de oameni care au semnat aceasta inițiativa au fost mințiți. „Este un…

- Curtea Constituționala au luat in dezbatere, marți, initiativa legislativa de revizuire a Constitutiei, care apartine USR, denumita de partid initiativa „Fara penali in functii publice”.Judecatorii Curții Constituționale au stabilit ca aceasta inițiativa indeplinește condițiile constituționale.…