Lider USR, prins în trafic, amendat de Poliție. Urmărire ca-n filme Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, incidentul a avut loc, miercuri, pe drumul care leaga localitațile Faget și Lugoj. Polițiștii din cadrul Secției Faget, care desfașurau un control de rutina in trafic, i-au facut semn unui șofer sa traga pe dreapta. Barbatul a refuzat, motiv pentru care echipajul de poliție a pornit in urmarirea mașinii, avand semnalele acustice și luminoase pornite. Dupa o urmarire de mai bine de 500 de metri, șoferul s-a oprit in localitatea Traian Vuia, in dreptul casei in care locuiește. Insa, in momentul in care polițiștii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

