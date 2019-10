Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj de ultima ora a ajuns pe masa lui Klaus Iohannis, iar datele sunt surprinzatoare. Actualul sef al statului are prima sansa sa castige un nou mandat la Cotroceni, dar interesanta este cine va ajunge alaturi de el in turul doi. ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Cine sunt candidatii cei mai…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Romanii au luat cu asalt casele de pariuri pentru pronosticurile privind candidatii care vor castiga in acest an alegerile prezidentiale. Actualul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis este cotat drept principalul favorit al alegerilor, cu 1.30. In imediata apropiere se afla Viorica Dancila, candidata…

- Ion Cristoiu a spus cine va intra, in opinia sa, in turul doi al alegerilor prezidentiale din toamna. Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion...

- Klaus Iohannis va merge vineri, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, pentru a-si inregistra candidatura pentru al doilea mandat si va fi insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, de membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori.…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale, contracandidatul sau sa fie Viorica Dancila.Theodor Paleologu a sustinut ca…

- Theodor Paleologu a sustinut ca presedintele Iohannis a facut mai multe compromisuri, gandindu-se la alegerile din 2019."Klaus Iohannis, din primul moment la Cotroceni, nu s-a gandit decat la un singur lucru, realegerea in 2019 si de aia a facut compromisuri peste compromisuri, de-aia a…