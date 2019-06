Stiri pe aceeasi tema

- O femeie va avea nevoie de cel puțin 5 zile de ingrijiri medicale , dupa ce soțul i-a aplicat o corecție neortodoxa. In timp ce se aflau in autoturismul personal, intre cei doi parteneri de viața s-a iscat un confict. Femeia a apelat disperata la ajutorul oamenilor legii. Polițiștii din Țicleni au primit…

- Fostul iubit al Biancai Dragusanu a stat, din nou, fata in fata cu oamenii legii. Tristan Tate a fost oprit de Politie, in trafic, iar totul s-a incheiat in stilul sau caracteristic: cu o postare pe Instagram! Insa, a facut si o promisiune.

- Incident mai putin obisnuit pe un drum din satul Bozieni, raionul Hancesti al Republicii Moldova. Agentii de patrulare au oprit un automobil marti, 16 aprilie, la volanul caruia se afla un barbat in stare de ebrietate.

- Dana Gheorma, angajata ca ingrijitoare la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia“ din Focșani a gasit vineri, in drum spre serviciu, o punga cu bani. „Veneam la școala și vis-a-vis de benzinaria Lukoil, este o patiserie. Am intrat sa imi cumpar niște fursecuri ca sa le mananc la școala. Dupa ce am ieșit…

- Doi brașoveni au ramas fara mașini și s-au ales cu dosar penal, dupa ce au fost obligați sa-si depuna autoturismele abia cumparate, in custodia Politiei. Un barbat in varsta de 60 ani s-a prezentat la Registrul Auto Roman (RAR) Brașov pentru a i se omologa si elibera cartea de identitate pentru un vehicul.…

- O urmarire ca-n filme a avut loc, in noaptea de marți spre miercuri, pe strazile Timișoarei, mai multe echipaje de Poliție fiind mobilizate pentru a prinde un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele unui polițist, fiind trase zeci de focuri de arma, transmite Mediafax.Potrivit reprezentanților…

- Ancheta interna in Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, in urma crimei de la Sanandrei, cand un barbat a fost taiat de viu cu drujba. Oribila crima s-a petrecut la finele lunii ianuarie. Victima a sunat la 112 și a cerut ajutor, un polițist spre care a fost direcționat i-a spus insa sa se culce…