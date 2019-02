Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, se arata revoltat de situația in care a ajuns invațamantul preuniversitar din Județul Suceava, in condițiile in care 3.229 de elevi invața in clase simultane, fiind amestecate cate 4-5 generații de elevi: ”In loc sa se ocupe de tot felul de bazaconii și sa propuna…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a criticat postarea Ambasadei Rusiei, potrivit careia ostasii rusi au eliberat "de fascism tarile Europei de Est si Centrale", afirmand ca, de fapt, Rusia a ocupat Romania si a adus pe tancurile rosii un regim criminal.

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a anuntat sambata o noua plecare din administratia sa, cea a secretarului internelor, Ryan Zinke, un personaj foarte controversat. „Secretarul...

- Daniel Funeriu transmite un mesaj categoric dupa atacul de marti seara de la Strasbourg, soldat cu trei morti si treisprezece raniti. Fostul ministru al Educatiei pledeaza pentru masuri drastice impotriva celor care militeaza, din ratiuni religioase si nu numai, pentru violenta. Mesajul lui Funeriu…

- Presedintele Donald Trump a declarat, sambata, ca seful sau de cabinet, John Kelly, va parasi functia pe care o detine la Casa Alba pana la finalul lui 2018, transmit BBC si Reuters. Trump l-a descris pe Kelly drept un „asistent loial“.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, l-a interpelat pe ministrul educației, Ecaterina Andronescu, in problema editarii manualelor școlare in regim competitiv pentru anul școlar 2019/2020. Balan vrea sa știe de la ministru in primul rand cand intenționeaza sa demareze procedurile specifice de achiziție…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti ca, in opinia sa, Guvernul face o remaniere "cu taraita", iar analiza propunerii Ecaterinei Andronescu pentru portofoliul Educatiei va dura "un pic mai...

- Proiectul Canalul Dunare-Bucuresti este „o uriasa greseala”, a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustinand ca, din punct de vedere economic, nu raspunde unor necesitati reale.