- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, a declarat, marti, ca Legea pensiilor are elemente bune pentru actualii pensionari, insa legea aduce efecte negative pentru generatiile viitoare.

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, a declarat marti ca proiectul legii pensiilor, asa cum a iesit de la Comisia de munca a Camerei Deputatilor, are elemente bune pentru cei care se afla astazi in pensie, insa, pe de alta parte, este o lege

- Guvernul a aprobat proiectul noii legi a pensiilor, care va fi dezbatut de marti in regim de urgenta de Parlament, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Potrivit proiectului, nicio pensie aflata in plata nu va scadea, iar in anul 2021, punctul de pensie va fi 1.875 de lei. Proiectul…

- Legea pensiilor va intra saptamana viitoare in avizare interministeriala si, in maximum doua saptamani ar putea fi adoptata in Guvern si apoi trimisa in Parlament, a anuntat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu.

