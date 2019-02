Lider PTIR: Daca pana acum companiile isi alegeau angajatii, acum angajatii isi aleg companiile

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din constructii vor avea cresteri de costuri de 5–28%, in timp ce angajatii vor beneficia de avantaje fiscale in urma aplicarii ordonantei 114/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, arata o analiza a unei companii de consultanța și consultata de Mediafax.Companiile cu un numar…

- Mai puține companii ofera prime și bonusuri de Craciun in acest an decat in trecut, insa acest lucru se intampla din cauza ca beneficiile extrasalariale oferite ajung sa fie permanentizate pe tot anul. Valoarea totala a pachetului oferit variaza intre 200 de lei și 1.000 de lei, potrivit unui studiu…

- Din cele 127 de milioane de euro obtinute din vanzarea combinatului chimic Oltchim, statul se va alege cu numai 56 de milioane de lei, in timp ce restul banilor merg catre banci, Electrica, AAAS (fosta AVAS) si salariati. Cea mai mare parte din angajati trec la cumparator, in timp ce circa 450 de persoane…

- Sarbatorile de Craciun sunt un prilej de bucurie nu doar in familie, ci si la birou; angajatii asteapta sa vada ce le-a pregatit compania pentru care lucreaza, iar angajatorii profita de oportunitate pentru a oferi beneficii care sa contribuie la motivarea si loializarea echipei. In acest…

- Sarbatorile de Craciun sunt un prilej de bucurie nu doar in familie, ci și la birou; angajații așteapta sa vada ce le-a pregatit compania pentru care lucreaza, iar angajatorii profita de oportunitate pentru a oferi beneficii care sa contribuie la motivarea și loializarea echipei. In acest an, aproape…

- Guvernul a decis, astazi, ca toți salariații din sistemul public sa beneficieze de vouchere de vacanța in valoare de 1.450 de lei și in urmatorii doi ani. Voucherele de vacanța au reprezentat, in anul 2018, cel mai important sprijin acordat industriei de profil din ultimii ani, avand in vedere ca…

- Situatie halucinanta, in Primaria Ploiesti. Se pare ca majorarile salariale nu au avut niciun impact asupra eficientei muncii angajatilor din Palatul Administrativ, semn ca nu banii erau problema, ci calitatea umana! In sedinta de saptamana trecuta a Consiliului Local, unde s-a discutat despre problemele…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%.