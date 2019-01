Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Vestului este un demers strict politic al primarilor din Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea și Arad pentru a crea presiune și a se impune in lupta interna din PNL și o modalitate pentru a avea forța de a-și negocia candidați pentru alegerile europarlamenatre, spune președintele PSD Cluj, Horia Nasra.

- Președintele PSD Timiș, Calin Dobra, a declarat, joi, ca Alianța Vestului, din care fac parte primarii din Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca și Arad, a fost creata in scop electoral și a precizat ca nu poate atrage fonduri europene pe actualul ghid de finanțare, informeaza Mediafax.Calin Dobra,…

- Calin Dobra nu vede cu ochi buni Alianța Vestului, din care fac parte primarii din Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca și Arad. Președintele interimar al PSD Timiș a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul partidului, ca Alianța Vestului nu are nicio posibilitate de a atrage fonduri…

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, a declarat, joi, ca Alianta Vestului, din care fac parte primarii din Timisoara, Oradea, Cluj-Napoca si Arad, a fost creata in scop electoral si a precizat ca nu poate atrage fonduri europene pe actualul ghid de finantare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oficialul european precizeaza ca este important de știut ca fiecare dintre orașele care au constituit aceasta Alianța are la dispoziție bani in cadrul Programului Operațional Regional, mai precis in cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbana.Totodata, spune Corina Cretu, prin Articolul…