Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 19 NOIEMBRIE 2018. Start în forţă!

Luna este acum in Berbec si nimic nu pare sa ne tina inapoi. Daca avem ceva ferm in cap, cu greu vedem altceva in afara acelei idei. Deci, ce este ? Care iti este dorinta ? Mercur e proaspat retrograd, deci nu actiona impulsiv, mai ales… [citeste mai departe]