- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. ''1.Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul in seara de vineri 27 Aprilie! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolara cu Mihai Razvan…

- Liviu Dragnea a dezvaluit, la Antena 3, ca, in 2013, directorul de atunci al SRI, George Maior, i-a dat premierului Victor Ponta lista cu procurorii-sefi, dupa o negociere cu presedintele Traian Basescu si cu Elena Udrea. „Ponta a scos din buznar o hartie mototolita si mi-a zis sa ma uit pe ea“, a rememorat…

- Inspecția Judiciara pare sa fi pus tunurile cu adevarat pe “unitatea de elita” a Direcției Naționale Anticorupție, dupa ce ieri reprezentanți ai acestei instituții de control au efectuat verificari la sediul din Ploiești al DNA. De altfel, Inspecția Judiciara a anunțat ca la 12 februarie s-a sesizat…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase l-a criticat pe Traian Basescu și a sarit la gatul unioniștilor, pe care ii face ipocriți. Nastase menționeaza in acest context formațiunea Partidul "Unitații Naționale” al carui președinte de onoare este Traian Basescu. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Ce faci cand sase iti spun ca nu te pricepi? „Discursul dumneavoastra poate fi seducator, convingator, daca il faceti in fata celor care nu se pricep deloc”, i-a spus Tudorel Toader, Laurei Codruta Kovesi. În urma votului dat de sectia de procurori a CSM în cazul raportului ministrului…

- CFR Cluj s-a razgandit și a emis astazi un comunicat de presa in care spune ca e de acord cu arbitrii straini la meciurile din play-off, deși in Adunarea Generala de marți s-a opus și a votat impotriva. Totuși, ardelenii au pus o condiție clara pentru ca arbitrii straini sa conduca meciurile lor. ...

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Pro Romania a devenit oficial partid politic, dupa luni de zile in care formațiunea politica din care face parte fostul ministru Daniel Constantin și fostul prim-ministru Victor Ponta a incercat sa se inregistreze oficial. In zona Turzii, reprezentantul Pro Romania este fostul deputat Mircea Irimie.…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, spune ca nu a vazut inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii de la DNA Ploiești ca ar fi fabricat probe in anumite dosare. Imaginile au fost difuzate de catre Antena 3. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- CJ Cluj continua batalia pentru Muzeul Goga de la Ciucea Consilierii judeteni ai opozitiei au cerut explicatii conducerii executive a Consiliului Judetean (CJ) Cluj despre situatia juridica a Muzeului Memorial "Octavian Goga" de la Ciucea. Mai multi consilieri judeteni au cerut la finalul sedintei…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi audiați in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI. Anunțul a fost facut miercuri, de senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele comisiei parlamentare. El a mai spus ca Liviu Dragnea,…

- Fostul președinte Traian Basescu și actualul lider al PMP a declarat, luni, in plenul reunit al celor doua Camere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati...

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al SIE. Traian Basescu considera ca…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- Traian Basescu a scapat, la TVR 1, o dezvaluire in premiera! Fostul președinte a spus ca are dovezi, din partea unor ofițeri de prim rang de la SIE, ca Victor Ponta, fostul premeir al Romaniei, a fost ofițer acoperit al SIE, dar, in perioada mandatului de la Palatul Victoria era in rezerva.”La…

- Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Dan Radu Rusanu va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei (1,4 milioane de euro), pentru perioada in care a fost arestat in dosarul "ASF-Carpatica". Rusanu a spus ca cele 6,5 milioane de lei reprezinta…

- Basescu: Oare cine l-o fi pacalit pe Iohannis? Presedintele PMP Traian Basescu afirma ca presedintele Klaus Iohannis avea marja constitutionala suficienta pentru a respinge nominalizarea Vioricai Dancila ca premier facuta de PSD, mentionand ca argumentul suspendarii sefului statului a fost "fals interpretat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris, joi seara, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, statul roman ”se face tandari”, afirmand ca raspunsul pe care Carmen Dan il da premierului este ”ridicol”.

- Un atac extreme de dur la adresa fostului premier Victor Ponta a fost lansat de Codrin Stefanescu, acesta din urma avand convingerea ca Sorin Grindeanu nu ar fi declanșat razboiul impotriva propriului partid daca nu i-ar fi soptit la ureche fostul lider PSD sa faca acest lucru. “L-am avut pe dracu\'…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Șefii partidelor maghiare din România: UDMR, PPMT si PCM au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala. ”La sfârsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia…

- Elena Udrea i-a atacat dur, miercuri, pe cei care o contesta, spunând ca are dosare penale pentru ca a sprijinit diferite persoane pentru a obtine functii în politica sau în presa, personaje care acum transmit mizerii despre ea.

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu sustine proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu. În opinia sa, este nevoie de dezbatere publica.

- Horia Nasra a declarat, miercuri, ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. ”Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. În ceea ce priveste…

- Președintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a anunțat public faptul ca nu susține proiectul colehgior sai din Parlament, privimd stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu.Acesta a precizat ca masurile propuse ”lipsesc de substanța infracțiunile…

- Adrian Gheorghiu, fost vicecampion al Romaniei, a semnat cu Viitorul Curița. Il are patron pe Mihai Fudulache. Antrenorul cașunenilor este Costica Ene. Mijlocașul dreapta Adrian Gheorghiu, fost jucator la FC Vaslui, FCM Bacau și Ceahlaul Piatra Neamț, este cea mai recenta achiziție a celor de la Viitorul…