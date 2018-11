Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Pitesti, Cristian Gentea, este dezamagit ca nu poate ajunge la presedintele partidului, Liviu Dragnea, pentru a-i spune ce probleme sunt in teritoriu, ca desi salariile au crescut, „omul nu ramane cu nimic in buzunar”.

- Președintele PSD Pitești, Cristian Gentea, susține ca foarte mulți membri ai PSD sunt nemulțumiți de modul in care sunt luate deciziile de la centru și arata ca daca ar fi in locul lui Șerban Valeca, liderul PSD Argeș, ar lua toți parlamentarii și ar merge peste Liviu Dragnea pentru a-i spune ca…

- ”Noi nu am avut o discutie in partid despre Tudorel Toader. Nu a fost subiect. A aparut din senin, din partea colegilor de la ALDE acum ceva timp, sustinerea si ideea ca trebuie mentinut in Guvern si i-am rugat cu toata sinceritatea sa nu mai aiba interventii de genul acesta pentru a nu crea o problema…

- Liviu Dragnea susține, referitor la o posibila inlocuire a lui Tudorel Toader, ca este o problema inventata pe care PSD este obligat sa o rezolve acum. Liderul PSD susține ca și-a rugat colegii de la ALDE sa nu mai aiba intervenții de susținere, insa aceștia nu au ascultat și s-a creat o problema…

- Liviu Dragnea a deschis un proces civil la finalul saptamanii trecute la Curtea de Apel București impotriva Instanței supreme și a Colegiului de conducere de la Inalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba de compunerea completurilor de 5 judecatori. Liderul PSD considera ca legea ar trebui aplicata…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca nu știe daca PSD a ieșit mai intarit ca partid, dupa ședința CEx de vineri in care a fost dat vot de susținere pentru Liviu Dragnea la șefia formațiunii, declarand ca nu este "psihologul pesediștilor", potrivit Mediafax.

- Fostul premier Victor Ponta il ironizeaza pe Liviu Dragnea, publicand o postare a acestuia de anul trecut in care liderul PSD se lauda ca Romania a fost admisa pe lista oficiala a statelor libere de pesta porcina si a primit si o diploma pentru acest lucru.

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca depunerea unei plangeri penale impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea, reprezinta inca un demers valabil. Liderul liberal a susținut ca Dragnea a incalcat legea, refuzand convocarea unei sesiuni parlamentare la solicitarea opoziție,…