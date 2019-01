Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca amana luarea unei decizii privind candidatul sustinut de PSD in alegerile prezidentiale, se inmultesc vocile din interior care ii cer lui Liviu Dragnea sa fie cel care il va contracandidate pe Klaus Iohannis in alegerile prezidentiale de la finalul...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, miercuri, ca este dispus sa lase la o parte orgoliile si sa sustina un candidat care se va desprinde de Liviu Dragnea, facand referire la Calin Popescu Tariceanu sau la Corina Cretu. Ponta vorbește despre crearea unui pol de centru-stanga pentru alegerile…

- Analistul politic, Stelian Tanase, considera ca președintele Klaus Iohannis nu a contat, de fapt, in jocul politic și asta pentru ca nu se pricepe. El considera ca singura șansa a lui Iohannis de a caștiga inca un mandat este o candidatura a lui Liviu Dragnea, cel mai comod adversar. In condițiile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca vrea ca, intr-un timp rezonabil, sa se ajunga la concluzia ca este nevoie ca PSD si ALDE sa aiba un candidat unic la alegerile prezidentiale, iar apoi sa fie desemnat cel care are cele mai mari sanse. Dragnea afirma ca nu respinge „nicio varianta”.

- "Pentru cele prezidentiale targetul nostru este ca viitorul presedintele sa fie un candidat din partea PSD-ALDE", a afirmat Liviu Dragnea, joi seara, la Antena 3. Intrebat daca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte, Liviu Dragnea a spus ca isi doreste ca PSD si ALDE sa aiba…

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…

- "O informație certa... Calin Anton Popescu Tariceanu nu va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019! Tot o informație...nu va candida de frica!", este dezvaluirea pe care președintele Partidului Romania Unita, Bogdan Diaconu, a facut-o pe pagina personala de Facebook.Citește și:…

- Ion Cristoiu susține ca Liviu Dragnea nu ar trebui sa fie principalul contracandidat al lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale , menționand ca un candidat mai potrivit al Coaliției ar putea fi Calin Popescu Tariceanu."Daca va candida cu Dragnea, va castiga (n.r. Iohannis) al doilea…