Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, sambata pentru MEDIAFAX, ca partidul ia considerare depunerea unei plangeri penale impotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocarii procurorului general Augustin Lazar, precizand ca președintele a comis un act de trafic de influența.„Pentru…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat joi, la Realitatea TV, dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretele privind vacantarea celor doua posturi de ministru - cel al Transporturilor si cel al Dezvoltarii Regionale, ca blocheaza o intreaga natiune prin refuzul de a face un anunt cu privire…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca, duminica nu va avea loc o ședința a Comitetului Executiv, ci doar ședința Consiliului Național. Explicația vine in contextul in care primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca, duminica, in ședința CEX va…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu a reacționat dur dupa ce Klaus Iohannis a declarat ca va amana numirea noilor ministri pana dupa 1 Decembrie. „Este halucinant, depașește orice noima, dar...

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a reactionat furios dupa ce Klaus Iohannis a anuntat ca respinge propunerile ca Lia Olguta Vasilescu si Ilan Laufer si fie numiti la Ministerul Transporturilor, respectiv la Ministerul Dezvoltarii. „Iohannis are reactii halucinante. Ce motiv a avut sa o…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, miercuri, inaintea sedintei Biroului Politic National, ca relatia cu presedintele Klaus Iohannis este ”foarte rece” si multi social democrati considera ca nu se poate purta cu dialog cu seful statului. Stefanescu a precizat ca PSD ar…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca el nu s-ar duce la consultarile de la Cotroceni cu presedintele Iohannis pe legislatia din domeniul Justitiei, dar a adaugat ca in s...

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a lansat un atac dur la adresa lui Calin Popescu Tariceanu și ii transmite sa vorbeasca mai mult despre protocoalele secrete. El a sugerat chiar și o ințelegere intre Tariceanu și Klaus Iohannis.”Deocamdata, domnul Tariceanu sa vorbeasca…